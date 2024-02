Tusenvis av kroner å spare – likevel bytter få mobilabonnement

Hele 73 prosent av de spurte sier at de ikke har byttet mobilabonnement det siste året, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjort på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Kun 6 prosent av de spurte svarer at det ikke er aktuelt med nytt mobilabonnement for dem fordi de for eksempel får mobilavtalen sin dekket gjennom jobb.

– Vi har blitt godt opplært til å bytte strømleverandør den siste tiden, og det er gode grunner til å ta et kritisk blikk på mobilavtalen din for å se om det er penger å spare, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nkom i en pressemelding.

De som er flinkest å bytte mobilabonnement er de mellom 30–39 år. Av de som bytter abonnement, svarer nesten 80 prosent at de gjør det på grunn av pris.

Ifølge Vollstad kan mange spare flere tusen kroner på å bytte avtale.

– Beregninger vi har gjort viser at enkeltpersoner og familier kan spare tusenlapper i året på å bytte mobilabonnement, sier hun.

Hvor mye hver person kan spare på å bytte abonnement avhenger av hvilken mobilavtale de har i utgangspunktet, hvor mye data man har inkludert og hvilke hastigheter man har.

NTB