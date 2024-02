Telenors kunder kan ikke fortsette å subsidiere Telia

Debattinnlegg: Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, og Birgitte Engebretsen, adm. direktør i Telenor Norge

I mer enn 20 år har myndighetene lagt til rette for etablering av et tredje mobilnett i Norge gjennom særskilt regulering av Telenor. Konkurranse mellom nettene er grunnlaget for at norske forbrukere og bedrifter har tilgang til et mangfold av gode tjenester.

Birgitte Engebretsen. Foto: Iván Kverme

Nå er det tredje landsdekkende nettet på plass. Det er på høy tid å avvikle mobilreguleringen som gjennom mange år har lagt ekstraordinære plikter på Telenor. Disse kan på ingen måte lenger forsvares.

Reguleringen betyr blant annet at Telenor subsidierer andre telekomselskaper ved at vi er pålagt å gi dem tilgang til master og tårn til lave priser som er bestemt av myndighetene. Samtidig er vi selv nødt til å betale markedspris for samme tilgang hos våre konkurrenter.

Paradokset er at myndighetene pålegger Telenor å behandle Ice og Telia likt. Mens Ice ganske nylig har nådd 96 prosent dekning for det tredje mobilnettet, har Telias nett vært anerkjent som landsdekkende siden før år 2000. Telia har lenge vært den største mottakeren av en subsidie som burde vært forbeholdt etableringen av Ices nett.

Telia er fullt i stand til å finansiere sin egen utbygging

Reguleringen er med andre ord en ren overføring av lønnsomhet fra Telenor til Telia. Hvis Telenor kunne tatt samme priser av Telia som de krever av oss for tilsvarende tjenester, ville den økonomiske effekten i 2023 alene tilsvart mer enn 100 millioner kroner. Dette er et forsiktig anslag. Våre kunder og aksjonærer er på denne måten med på å betale for utviklingen av Telias nett.

Telia er en skarp konkurrent i de nordiske markedene. Det gir ingen mening at Telenor skal fortsette å bekoste ytterligere utvikling av Telias allerede godt etablerte nett. Dette kan ikke være vår oppgave. Telia er fullt i stand til å finansiere sin egen utbygging.