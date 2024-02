Dinosaurer glemmer fort

Debattinnlegg: Stein-Erik Vellan, adm. direktør i Telia Norge

Det er utrolig hvor lett man glemmer når man blir gammel, og da hjelper det lite å argumentere slik Telenor gjør i sitt innlegg i Finansavisen 21. februar. Televerket ble etablert i 1855 og skiftet navn til Telenor på 1990-tallet da det norske mobilmarkedet ble avmonopolisert. I hele perioden fra 1855 og frem til i dag har Televerket, senere Telenor, enten vært monopolist i markedet eller blitt regulert av myndighetene fordi de har en dominerende markedsmakt som de også har misbrukt ved flere anledninger.

Løsningen sitter dinosauren på Fornebu på selv, men det er fort gjort å glemme når man er gammel

Det er riktig som Telenor skriver at Stortinget gjennom utallige stortingsmeldinger og tverrpolitisk enighet fra slutten av 90-tallet og frem til i dag har ønsket å legge til rette for tre nasjonale mobilnett i Norge. Fordi det ville gi bedre konkurranse som igjen vil være bra for norske forbrukere og det norske samfunn. Men der stopper også alt av fakta i Telenors innlegg. Som eneste mobilselskap har de hele veien iherdig motarbeidet det tredje nettet – så vel som all regulering av dem selv. Telenor har sågar brukt markedsmakten sin til aktivt å forsøke å stoppe det tredje nettet, hvilket resulterte i norgeshistoriens største bot fra Konkurransetilsynet på nesten 800 millioner kroner i 2021. I tillegg har de fått en bot på 1,2 milliarder kroner fra europeiske konkurransemyndigheter for misbruk av dominerende stilling i 2020.

Telenor har dessverre lite troverdighet når de argumenterer for at de skal slippe regulering i det norske mobilmarkedet. De har fortsatt en markedsandel på over 50 prosent og utnytter sin markedsmakt for alt det er verdt. Det må norske mobilkunder være klar over.

Markedsregulering handler ikke om subsidiering, slik Telenor påstår. Det handler om å legge til rette for bedre konkurranse til beste for norske forbrukere og det norske samfunnet. Et av virkemidlene for å oppnå det er prisregulering av den dominerende aktøren i markedet. Dersom myndighetene fjerner det, sier de samtidig nei til bedre konkurranse for bygging av vår felles digitale infrastruktur og ja til høyere priser til kundene. Man må ikke glemme at Telenors infrastruktur historisk har vært finansiert av offentlige midler, og da burde Telenor heller juble for at de også kan få inntekter på denne infrastrukturen fra sine konkurrenter i stedet for å klage på tredevte året om at de blir regulert.

Telenor har rett i at det norske mobilmarkedet er det eneste i Europa som fortsatt er regulert. Årsaken til det er Telenors misbruk av markedsmakt. Løsningen sitter dinosauren på Fornebu på selv, men det er fort gjort å glemme når man er gammel.

Stein-Erik Vellan

Adm. direktør i Telia Norge