Telia melker norske mobilkunder

Debattinnlegg: Bjørn Hansen, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen

Adm. direktør i Telia Norge, Stein-Erik Vellan, skriver i et innlegg i Finansavisen at dinosauren Telenor glemmer fort. Det kan godt være korrekt, men Vellan jobber i Telia, som også er en dinosaur. Det svenske televerket ble etablert i 1853 – altså to år før sin norske motpart.

Telia, og dets forgjenger Netcom, har riktignok «bare» vært i Norge siden 1989, men mye tyder på at selskapet opptrer som en dinosaur også i den norske virksomheten.

Man kunne tenke seg at Telia, som nummer to-operatør i Norge, ikke har marginer som tillater prisreduksjoner. Det motsatte er tilfellet

Vellan argumenterer for at Telenor er dominerende og at det er behov for bedre konkurranse til beste for norske forbrukere. Det er lett å være enig med Vellan i dette, siden det norske prisnivået er vesentlig høyere enn prisene i land det er naturlig å sammenligne med, for eksempel Sverige.

Vellan skriver at Telenor sitter på løsningen av dette problemet. Det er i beste fall en halv sannhet. Det er faktisk Telia Norge som sitter på en viktig del av løsningen. Dersom norske mobilpriser skal reduseres uten at Telenor øker sine markedsandeler, må dette skje ved at Telia eller Ice setter ned sine priser.

Man kunne tenke seg at Telia, som nummer to-operatør i Norge, ikke har marginer som tillater prisreduksjoner. Det motsatte er tilfellet. Både Telenor og Telia er svært lønnsomme selskaper. Ifølge Telias fjerdekvartalsrapport hadde Telia Norge en EBITDA-margin på 46 prosent i 2023, med et overskudd på over 2 milliarder kroner. Det er bedre lønnsomhet enn det Telia oppnår i sitt hjemmemarked, og for eksempel høyere margin enn det T-Mobile oppnådde i Tyskland i 2023.

Vellans innlegg er et tilsvar til Telenor, som enten ønsker lettelse av reguleringen eller at reguleringen behandler Telia og Telenor symmetrisk. Telenor hevder at skjevreguleringen medfører en overføring av om lag 100 millioner kroner fra Telenor til Telia. Vurdert ut fra de økonomiske resultatene i Telias norske virksomhet, er det ikke grunnlag for å hevde at denne overføringen kommer Telias kunder til gode. Telia foretrekker åpenbart å melke sine norske kunder fremfor å opptre som den prispresser de kunne vært i det norske markedet.

(For ordens skyld: Bjørn Hansen utfører konsulentoppdrag for Telenor knyttet til regulering av fastnettet og har tidligere bistått Telenor om mobilregulering. Dette innlegget er skrevet på Hansens eget initiativ. Red.)