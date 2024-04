Kraftig kursløft for Ericsson

De fleste europeiske børsindeksene falt mye tirsdag, grunnet blant annet høyere lange renter, tegn på økonomisk oppbremsing og tiltagende konflikt i Midtøsten. Ericsson-kursen steg imidlertid med 3 prosent, etter at telekomgiganten meldte om overraskende høy lønnsomhet i første kvartal. I tillegg regner ledelsen med at omsetningen vil stabilisere seg i andre halvår, tross blodfattig etterspørsel for 5G-utstyr. Toppsjefen lovte også flere kostnadskutt.

Ved firetiden var Bank of America derimot ned med 4 prosent, selv om konsernet føyde seg til rekken av andre store amerikanske banker som har slått analytikernes inntjeningsestimat for første kvartal. Uansett var ikke alt fryd og gammen. Topplinjen ble 2 prosent lavere enn for ett år siden, mens bunnlinjen krympet med 12 prosent. Et problem var 1,5 milliarder dollar i avskrivninger knyttet til kredittkortgjeld og lån med sikkerhet i næringseiendom. Tapene på kredittkort utgjorde 3,6 prosent, langt over normalen her i landet og 0,6 prosentpoeng mer enn i fjorårets første kvartal.

For en annen kjempe i USAs finanssektor, Morgan Stanley, ble oppturen på rundt 3 prosent. Igjen imponerte både inntektene og inntjeningen i første kvartal. Alle virksomhetene unntatt M&A-rådgivning gjorde det bedre enn ventet. Paradoksalt sank netto renteinntekter, tross høyere renter i perioden. Årsaken var at kunder flytter penger fra lavrentekontoer og over til for eksempel pengemarkedsfond, som gir bedre avkastning.

Det kom ingen makronyheter av enorm betydning tirsdag, men statistikk fra USA viste at antallet påbegynte boligprosjekter stupte 14,7 prosent fra februar til mars. Nedturen var langt verre enn større og dessuten den verste siden mars 2020, da coronapandemien førte til omfattende nedstengninger. Økonomene skyldte på høyere renter, samt en unormalt sterk økning i den foregående måneden.

For øvrig har Det internasjonale pengefondet (IMF) nå fått det for seg at den globale BNP-veksten blir sterkere enn tidligere antatt. 2024-estimatet ble økt fra 3,1 til 3,2 prosent.