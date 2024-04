Resultatet ble inntekter på 4.667 millioner euro, ned fra 5.859 millioner euro første kvartal 2023, kommer det frem i rapporten lagt frem torsdag morgen.

Det var nedgang i salg av mobilnettverk og nettverksinfrastruktur som drev fallet. Selskapet er rammet av lavere aktivitet innen utbygging av 5G i India og USA, fremheves det,



Driftsresultatet endte på 400 millioner euro, mot 426 millioner euro første kvartal i fjor.

Imidlertid økte bunnlinjen, og telekomgiganten tjente 438 millioner euro før skatt i kvartalet, mot 289 millioner euro i første kvartal 2023. Inntjening per aksje var på 0,08 euro.

Opprettholder guiding

– Som ventet førte det pågående svake markedet til en nedgang i salg i første kvartal. Imidlertid ser vi fortsatt forbedringer i ordreboka, og vi forventer at andre halvdel av året vil være sterkere, sier administrerende direktør Pekka Lundmark.

På tross av et svakere enn ventet marked, opprettholder selskapet guidingen for 2024.

Nokia falt fra start på Helsinkibørsen, men har hentet seg inn igjen og ligger nå ned en halv prosent for dagen. Hittil i år er oppgangen på tre prosent.

For to dager siden rapporterte den svenske konkurrenten Ericsson langt sterkere tall enn ventet, på tross av det tregere markedet. Også her forventes det oppgang i aktiviteten fra andre halvdel av året.

I oktober ble det kjent at Nokia skulle si opp opptil 14.000 ansatte for å redusere kostnader frem mot 2026. Den nye arbeidsstyrken skal ligge på mellom 72.000 og 77.000 ansatte.