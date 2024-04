Telenor la tirsdag morgen frem resultatene for årets første kvartal.

Fasiten viste en omsetning på 19,46 milliarder kroner for kvartalet, opp fra 19,19 milliarder kroner samme kvartal i fjor. Ifølge estimater hentet inn fra Telenor ventet konsensus i snitt en omsetning på 19,7 milliarder for kvartalet.

Tjenesteinntektene landet på 15,77 milliarder kroner, målt mot 14,82 milliarder kroner samme periode i fjor. Her ventet analytikerkorpset i snitt 15,65 milliarder kroner.

Samtidig klatret driftsresultatet fra 3,83 milliarder kroner første kvartal i fjor til 5,63 milliarder samme periode i år. Dette var også noe bedre enn ventet, da analytikerne i snitt spådde et driftsresultat på 5,34 milliarder kroner.

Opprettholder utsikter

Telenor hadde en organisk vekst i driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) før andre poster på 7 prosent til 8,51 milliarder kroner, i tråd med utsiktene til selskapet.

Samtidig landet resultat før skatt på 12,86 milliarder kroner i første kvartal, opp fra et tap på 50 millioner kroner første kvartal i fjor. Her knuste de analytikernes forventninger, som ventet i snitt et resultat før skatt på 11,57 milliarder kroner.

Til sammenligning hadde de et resultat på 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023.

Ellers gjentok selskapet utsiktene for 2024, som er som følger:

Lav ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter.

Middels ensifret organisk vekst i nordisk EBITDA og for konsernet.

For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre rundt 17 prosent av inntektene.

Fri kontantstrøm på 9 til 10 milliarder kroner for konsernet før M&A og eventuelle periodefremmede poster.

Økning i digitale angrep

– Første kvartal var nok et solid kvartal for Telenor. Vi fortsetter å utvikle sikkerhetstjenester som kan sikre våre kunder mot digitale angrep, og ser at det er viktig for kundene våre, sier konsernsjefen i Telenor, Sigve Brekke, i dagens rapport.

Ifølge rapporten stanset Telenor mer enn 500 millioner forsøk på digital kriminalitet rettet mot norske kunder – en økning på 70 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

– Det betydelige omfanget sier noe om hvor alvorlig dette samfunnsproblemet er, til tross for at det meste av dette er forsøk vi stanset før de gjorde skade for våre kunder. Angrepene utføres av godt organiserte kriminelle nettverk, og ny teknologi gjør det stadig lettere å masseprodusere ulike former for angrep, sier Brekke i meldingen.