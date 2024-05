Arctic hever kursmålet på Telenor

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at hun har gjort små positive estimatendringer etter Telenors resultater for første kvartal. Telenors nordiske operasjon rapporterte solide resultater, mens resultatene fra Asia og infrastruktur var noe svakere.

Analysefakta Aksje: Telenor

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 155 (150)

Analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling på Telenor og hever kursmålet fra 150 til 155 kroner. Trondsen forventer økt investortillit til Telenors kontantstrøm gjennom 2024, med synergieffekter fra asiatiske datterselskaper og redusert investeringstakt i Norden i 2025. Dette støtter deres estimat på tretten prosent vekst i fri kontantstrøm og stabile utbytter.

Videre kan et potensielt salg av en minoritetsandel i «tårnporteføljen» forbedre balansen. Trondsen forventer at Telenor vil utvikle seg til å bli et nordisk teleselskap, med sekundærnotering av sine asiatiske operasjoner når synergieffektene realiseres, som forventes å starte i 2025 i Thailand.

Telenors resultater for første kvartal var stort sett i tråd med forventningene. Tjenesteinntektene i Norden økte organisk med fem prosent, og driftsresultatet vokste med åtte prosent på årsbasis. I Asia var veksten i tjenesteinntektene seks prosent mens driftsresultatet økte med fem prosent.

Fri kontantstrøm, ekskludert fusjoner og oppkjøp, var over estimatene på 3,3 milliarder kroner.

Til tross for et solid første kvartal, opprettholdt Telenor sin guiding for 2024, med lav ensifret vekst i nordiske tjenesteinntekter. Analytikeren beskriver verdsettelsen som attraktiv, med flere potensielle triggere fremover.

Fredag omsettes Telenor-aksjen for 130,60 kroner, opp 0,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.