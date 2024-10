Telenor skal fra september neste år ikke lenger ha kontorlokaler i Kjøita i Kristiansand, går det frem av en pressemelding torsdag.

– Telenor er i endring og skal skape en bedre og mer digital kundereise. Gjennom økt digitalisering minskes behovet for manuelle oppgaver, blant annet i kundeservice. Dermed vil vi over tid ha behov for å gjøre endringer i organisasjonen. Dette får til neste år konsekvenser for kontoret vårt i Kristiansand, sier Telenor Norge-sjef Birgitte Engebretsen i en kommentar.

Kontoret har 78 ansatte, hvorav 58 jobber med kundeservice. Nedleggelsen kan ifølge meldingen medføre lokal overtallighet i kundeservice fra og med senest 1. september 2025.

– De som ønsker det, vil få tilbud om å bytte arbeidssted. For faste ansatte som ikke ønsker å bytte arbeidssted, vil vi tilby sluttavtale med omstillingsbistand, fortsetter Engebretsen.

– På ville veier

Telenor skal fremover være representert i Agder-regionen fra lokalene i Grimstad, og med Telenor-butikker. Hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge, Kenneth Pettersen, er likevel ikke fornøyd.

– Dette er andre melding om sentralisering av arbeidsplasser på korttid. Telenor Norge er på ville veier når de ikke ser verdien av tilstedeværelse i hele landet. Det er noe merkelig at staten på den ene side flytter direktorater ut av det sentrale Østlandet, mens man på den andre siden har forventninger om økt utbytte som følge av gevinster av sentralisering, sier han i en pressemelding.

Pettersen uttrykker «sterk bekymring» for Telenors kunder.

– Vi frykter digitaliseringsiveren kommer til å gå ut over kunden. Vi mener kunden skal kunne velge digital interaksjon med selskapet fordi det er enkelt, ikke fordi kundekonsulenten er utilgjengelig på telefon, føyer han til.