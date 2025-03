Det er den økonomiske konsekvensen av Nkoms tilsyn mot Telenor etter flere tilfeller av at det har vært vanskelig å komme gjennom til nødnumrene høsten 2024.

Torsdag la Nkom fram sine vedtak i saken. Disse har Telenor nå tre uker på å svare på, og de må også legge fram en handlingsplan innen 1. juni som Nkom må godkjenne.

I sin presentasjon av tilsynsrapporten kom Nkom med krass kritikk av Telenor. De har dokumentert 22 overtredelser av ekomloven og andre lover knyttet til nødnummertjenesten. Blant annet er det ikke gjort tilstrekkelige risiko- og sikkerhetsvurderinger, og Telenor mangler reserveløsninger for sine tjenester.

Telenor reagerer på botsstørrelsen

– Vi tar hendelsene i fjor på største alvor og beklager på det sterkeste at folk ikke kom fram til nødnumrene. Vi har alltid drevet tjenesten med svært høy oppetid, og har satt alle krefter inn for å sikre at lignende hendelser ikke igjen skal kunne skje. Nødnumrene i Norge skal virke, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge.

Samtidig reagerer Telenor på størrelsen på boten. De mener konsekvensene av de pålagte tiltakene og summen de er varslet om at de skal betale inn, risikerer å gjøre det umulig for mobilselskaper å drive nødmeldingstjenesten framover.

– Vi opplever en god dialog med nødetatene, men vi etterlyser fra Nkom og øvrige myndigheter bedre samsvar mellom deres forventninger til sikkerhet og robusthet på den ene siden, og hva de bestiller og er villige til å betale for på den andre siden, sier Engebretsen.

Fire tilfeller

Fire ganger de siste seks månedene har nødnummer i Norge vært helt eller delvis utilgjengelige.

* 29. august var det problemer med politiets nødnummer 112 da Telenor oppgraderte bedriftsnettet – i hele landet, i over to timer.

* 16. september var det problemer med både 112 og brannvesenets nummer 110 i nærmere en time.

* 17. og 18. oktober ble anrop til alle nødnumrene 110, 112 og 113 rutet feil. For 110 og 112 ble man koblet til feil nummer, mens 113 ikke fungerte i det hele tatt. Feilen varte i tre timer og 24 minutter.

* 13. november fungerte ikke noen av nødnumrene, ei heller politiets nummer 02800, i over seks timer. I tillegg var det lang oppkoblingstid for vanlige telefonanrop.

Vil ha flere leverandører

I desember publiserte Nkom en delrapport med mål om å diskutere løsninger som sikrer nødnummer bedre enn i dag. Der foreslår de blant annet at flere enn leverandører enn bare Telenor bør levere nødnummertjenester i Norge.

– Det er første gang Nkom varsler et så høyt overtredelsesgebyr, men vi som myndighet har store forventninger til Telenor som en profesjonell aktør med et viktig samfunnsoppdrag, sier direktør John-Eivind Velure i Nkom.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken ettersom departementet er klageinstans dersom Telenor velger å klage på Nkoms vedtak.