DNB Markets oppgraderer Telenor fra selg til hold og løfter kursmålet fra 125 til 140 kroner. Morgan Stanley gjentar hold og hever kursmålet fra 145 til 150 kroner.

Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets skriver at Telenor leverte solide resultater for fjerde kvartal, og at den nye ledelsen har vært tydelig på kortsiktige prioriteringer for fri kontantstrøm (FCF). Analytikeren ser imidlertid en risiko for at guidingen om en utbyttedekkende FCF før oppkjøp i 2025 delvis avhenger av engangseffekter knyttet til arbeidskapital og skatter.

DNB Markets oppjusterer FCF-estimatene før oppkjøp med 20 prosent for 2025 og 11 prosent for 2026, hovedsakelig grunnet lavere forventet capex, høyere utbytter fra tilknyttede selskaper og joint ventures, reduserte skattebetalinger og bedre arbeidskapitaldynamikk enn tidligere antatt. Meglerhuset ligger 0,5–2 prosent under konsensus på justert driftsresultat for 2025–2026, men er 1,4 prosent over konsensus på FCF før oppkjøp i 2025 og 0,65 prosent under i 2026.

Analysefakta Aksje: Telenor

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Selg)

Kursmål: 140 (125)

Morgan Stanley-analytiker Terence Tsui skriver:

«Vi oppdaterer modellen vår etter Q4-resultatene. Vi justerer våre EBITDA-estimater opp med inntil 2 prosent, noe som resulterer i vårt nye kursmål på 150 kroner per aksje. Vårt EPS-estimat for 2025 øker i større grad, men dette skyldes hovedsakelig poster nedenfor EBITDA, mens kontantstrømmen forblir relativt uendret.»