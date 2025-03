Ny toppjobb for Sigve Brekke

Sigve Brekke (65) blir ny konsernsjef i det thailandske telekomkonsernet True, opplyser Brekke selv på LinkedIn tirsdag.

True, Thailands største mobilselskap, eies av blant andre Telenor, CP Group og China Mobile.

Brekke opplyser at han hadde vært arbeidende styreleder i CP Groups virksomhet for telekom og digitale forretninger i én uke da styret i True kunngjorde at Brekke blir deres nye toppsjef fra i dag, 11. mars – i tillegg til rollen hans i CP Group.

Brekkes oppgave i True blir å lede konsernets overgang til å bli et «verdensledende tech-selskap».

Samtidig som Brekke overtar sjefsstolen, går tidligere toppsjef Manat Manavutiveth over i en rolle som leder av Trues virksomhetsområde Enterprise & Data.

Solgte alt i Telenor

Styreledervervet i CP Group kunngjorde Brekke på LinkedIn i januar, kort tid etter at han hadde gått av som konsernsjef i Telenor.

Brekke var toppsjef i Telenor fra august 2015 til desember 2024. Før dette hadde han ledet Telenors Asia-satsing fra Bangkok.

Tidligere i år solgte han sine siste aksjer i Telenor for 27,2 millioner kroner.