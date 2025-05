Nå varsler altså Nkom millionbot som reaksjon. Størrelsen på gebyret knytter seg til hvor alvorlig overtredelsen anses å være, og hvilken rolle selskapet spilte i det som skjedde.

– Telia er en stor og profesjonell aktør, og da forventer vi at de har orden på rutinene sine og følger opp det de har forpliktet seg til. Det er avgjørende at rapporteringen til Nkom er korrekt, og at de ikke mottar støtte fra staten på feil grunnlag, sier Scheie.

Frist til november med å rydde opp

Telia har fått frist til 1. november i år med å fullføre forsterkningstiltakene i de gjenværende kommunene. Om arbeidet ikke da er utført, varsler Nkom dagbøter på 5.000 kroner pr. kommune som gjenstår.

Avvikene ble oppdaget i forbindelse med tre større hendelser som rammet mobilnettet fjor høst.

Da Nkom undersøkte nærmere, oppdaget man at tre av Telias basestasjoner manglet to uavhengige tilkoblinger, slik kravene tilsier, og som Telia selv hadde rapportert at var på plass.

Selskapet fikk beskjed om umiddelbart å finne informasjon. Den påfølgende rapporten viste at Telia ikke hadde levert redundante løsninger – altså at basestasjonen har flere tilgjengelige systemer som utfører samme type oppgave, slik at funksjonen ivaretas hvis et eller flere systemer skulle falle ut.

– Fikk 9 millioner uriktig utbetalt

Telia fikk til sammen utbetalt 74 millioner kroner for levering av forsterket ekom, men over 9 millioner kroner av dette var uriktig betalt, ifølge Nkom.

Dette er de 39 kommunene der tilstrekkelige løsninger ikke var på plass:

Alta, Aremark, Aurland, Berlevåg, Bykle, Bømlo, Båtsfjord, Dønna, Evje og Hornes, Gamvik, Gjerstad, Hægebostad, Iveland, Lebesby, Lom, Måsøy, Nesseby, Nord-Odal, Nordreisa, Porsanger, Sel, Sirdal, Skjåk, Solund, Suldal , Sør-Odal, Tønsberg, Tana, Træna, Valle, Vardø, Vegårshei, Vikna, Vågå, Våler, Åmli, Årdal, Åseral, Åsnes.