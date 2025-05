Etter kvartalsrapporten til Telenor tirsdag gjør ikke meglerhusene de største endringene i regnearkene, men estimatene er foreløpig litt opp.

ABG, Bernstein, Morningstar, BNP Paribas, Arctic, Citi og Pareto er blant meglerhusene som ikke endrer kursmålene på Telenor.

Nordea hever kursmålet fra 166 til 172 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen. Ifølge TDN Direkt skriver analytiker Felix Henrikson:

«Telenor rapporterte solide trender for tjenesteinntekter og ebitda i Norden i første kvartal, med en sterk fri kontantstrøm på 3.000 millioner kroner, som også reduserer risikoen knyttet til utbytteutsiktene», og legger til:

«Vi mener at de neste triggerne for aksjen trolig vil komme mot slutten av 2025, som følge av en 'back-end'-vektet levering i tråd med guidingen for 2025, kapitalmarkedsdagen 11. november og forventet gjennomføring av salget i Pakistan i annet halvår.»

Goldman Sachs hever kursmålet fra 175 til 185 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen. Analytiker Andrew Lee, som nå har det høyeste kursmålet ifølge Bloomberg, gjør endringer knyttet til «justering av våre forutsetninger til skatt, samt oppdatering av de siste valutakursendringene. Som følge av disse estimatendringene og oppdatering av vår WACC-forutsetning til markedsnivå.»

SEB-analytiker Markus Heiberg gjentar kursmålet på 165 kroner, men nedgraderer aksjen fra kjøp til hold. «Etter første kvartal holder vi justert ebitda for Norden omtrent uendret, men kutter estimatene for justert EPS i 2025–2027 med 2 prosent som følge av høyere felleskostnader og svakere vekst i Amp. Vi forventer fortsatt at kapitalmarkedsdagen i november 2025 vil bli godt mottatt (...) Selv om utsiktene fortsatt er positive, inkludert potensial for oppkjøp og fusjoner (M&A), er mye av dette nå delvis priset inn.»

Morgan Stanley hever kursmålet fra 150 til 155 kroner og gjentar hold-anbefalingen. Handelsbanken øker fra 170 til 175 kroner og gjentar kjøp.

pr. nå er det totalt 13 kjøp, 10 hold, 3 selg, og et gjennomsnittlig kursmål på 158,36 kroner, men ikke alle meglerhus har oppdatert estimatene sine ennå.