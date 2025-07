Telenor blar opp 6 milliarder for fiber

Telenor har inngått en avtale om å kjøpe GlobalConnects fibervirksomhet for privatmarkedet i Norge. Prislappen er på 6,0 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding.

Kjøpet omfatter både fiberinfrastruktur og 140.000 kunder.

Telenor øker dermed sin markedsandel innen fiberabonnementer fra 22 til 29 prosent, opplyses det.

Telekomgiganten forventer en EBITDA på rundt 0,3 milliarder kroner i hvert av de to første driftsårene, etter integrasjons- og restruktureringskostnader, og at fri kontantstrøm (FCF) fra avtalen gradvis vil øke til en driftsrate på 0,45 milliarder kroner før finansieringskostnader fra 2028, ifølge meldingen.

Telenor estimerer årlige kostnadsbesparelser etter integrasjon på omtrent 0,15 milliarder kroner.

– Dette markerer et strategisk steg fremover, for Telenor og for kundene våre. Ved å integrere privatkundedelen av GlobalConnects fibervirksomhet i vår egen, vil vi kunne levere enda bedre og mer pålitelige tjenester til flere husstander over hele landet, sier konsernsjef i Telenor, Benedicte Schilbred Fasmer.

Konsernsjef Martin Lippert i GlobalConnect, forklarer at oppkjøpet er et naturlig steg, da selskapet nå fokuserer på B2B-markedet.