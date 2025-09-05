Nordiske aktører utestenges: – EU må reagere

Nokias mobilnettverkssjef Tommi Uitto sier til den finske avisen Talouselämä at både Nokia og Ericsson er i ferd med å bli utestengt fra det kinesiske mobilnettmarkedet, melder Dagens industri.

Begrunnelsen fra kinesiske myndigheter skal være «nasjonal sikkerhet». Markedsandelen til de to selskapene er kun nede i rundt 3 prosent, mens kinesiske aktører som Huawei og ZTE dominerer, ifølge Di.

– Kinesiske myndigheter har muntlig, fra høyt hold, meddelt at vestlige leverandører vil bli utestengt fra markedet, sier Uitto.

Selv om det fortsatt ikke foreligger noe formelt vedtak, mener Uitto at EU må svare på dette med en hardere linje overfor kinesiske aktører.

– EU må reagere symmetrisk, spesielt overfor Huawei, sier Uitto.

DNB Carnegie skriver ifølge Di at Kina står for 6 prosent av Nokias inntekter, men at bidraget til resultatet trolig er lavere. Likevel omtales utviklingen som negativ, siden et Kina-stopp vil kunne legge press på inntektene i både Mobile Networks og Networks Infrastructure.

Ericsson har tidligere oppgitt at Kina utgjorde 4 prosent av selskapets inntekter i første halvår av 2025, ned fra 5 prosent året før.

Nokia-aksjen handles i 13-tiden ned 0,3 prosent, mens Ericsson-aksjen er ned 0,1 prosent.