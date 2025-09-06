Forbereder søksmål mot Telenor: Knyttes til militærjunta

Et søksmål på flere hundre millioner kroner mot Telenor og Næringsdepartementet forberedes av den nederlandske organisasjonen Centre for Research on Multinational Corporations (Somo), melder Dagens Næringsliv.

Somo hevder Telenor har delt sensitive brukerdata med militærjuntaen i Myanmar etter kuppet i 2021.

– Vi har bevis, sier advokat Jan Magne Langseth i Simonsen Vogt Wiig.

Han representerer Somo, som allerede i 2021 klaget Telenor inn til OECD på vegne av 474 sivilsamfunnsorganisasjoner. Nå vurderes et omfattende søksmål, blant annet som følge av nye avsløringer fra NRK i august.

– Vi har bevis for at det er utlevert sensitiv data fra Telenor til militærjuntaen i Myanmar etter kuppet, sier Langseth, til DN.

Les også Nordiske aktører utestenges: – EU må reagere – Kinesiske myndigheter har muntlig, fra høyt hold, meddelt at vestlige leverandører vil bli utestengt fra markedet, varsler Nokia-topp.

– Hadde ikke noe valg

Ifølge Langseth inkluderer dataene samtalelogger, lokasjonsdata og stenging av mobilnumre – informasjon juntaen angivelig har brukt til å arrestere, torturere og henrette regimemotstandere. Telenor på sin side hevder det ikke hadde noe valg.

– Vi hadde ikke noe valg, sier informasjonssjef David Fidjeland i Telenor Group i en mail til DN, og peker på trusler mot ansatte og våpenbærende soldater i kontorene.

– Telenor kunne ikke – og ville ikke – spille russisk rulett med ansattes liv, sa Fidjeland.

Lignende ordlyd hadde den tidligere Telenor-toppsjefen ovenfor NRK:

– Konsekvensen av å nekte ordre fra militæret, var å utsette våre ansatte for livsfare, sa Jon Omund Revhaug.

Fidjeland understreker at selskapet var fanget i en krigssone, og at et salg var eneste gjennomførbare løsning. Selskapet hadde 18 millioner kunder i Myanmar og overførte kundeinformasjon til libanesiske M1 Group ved salget.

Ifølge DN tas endelig beslutning om søksmålet i løpet av september.