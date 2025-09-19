EQT: Vil selge GlobalConnect

Financial Times, som viser til kilder, melder at den svenske oppkjøpsgiganten EQT har startet salgsprosessen av GlobalConnect, som leverer bredbånd til over 900.000 hjem i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nord-Tyskland.

I juli kjøpte Telenor GlobalConnects norske fibervirksomhet rettet mot privatmarkedet for 6,0 milliarder kroner. Avtalen inkluderte 140.000 privatkunder.

Ifølge avisen håper EQT at hele selskapet kan være verdt rundt 8 milliarder euro. Det tilsvarer drøyt 93 milliarder kroner. Goldman Sachs er hyret inn som rådgiver i prosessen.

EQT ønsker ifølge kildene helst å selge hele virksomheten samlet, men det kan også være aktuelt å dele opp eiendelene.

GlobalConnect eier i tillegg 23 datasentre, 27 undersjøiske kabler og har rundt 30.000 bedriftskunder.

Les også – Vi vil bli størst i verden EQT satser på å ta igjen KKR. Den nye konsernsjefen har forenklet oppkjøpsfondet og trapper opp satsingen mot privatkundemarkedet.

Salgsbølge

Salget føyer seg inn i en større bølge av transaksjoner innen digital infrastruktur.

Brookfield Asset Management satte tidligere i år i gang en salgsprosess for den franske telekomtårnoperatøren TDF, mens DWS forbereder et salg av datasenterselskapet NorthC med en forventet prislapp på rundt 2 milliarder euro, ifølge Financial Times.

GlobalConnect omsatte for 8,1 milliarder svenske kroner i 2024. Ebitda var 4,8 milliarder svenske kroner.