EQT: Vil selge GlobalConnect

EQT har satt i gang salgsprosessen av GlobalConnect, en av Nordens største aktører innen bredbånd.

Category iconTele
TEL
·
Publisert 19. sep. | Oppdatert 19. sep.
Article lead
+ mer
lead
TIL SALGS: EQT har engasjert Goldman Sachs for å selge GlobalConnect. Foto: NTB/AFP
TIL SALGS: EQT har engasjert Goldman Sachs for å selge GlobalConnect. Foto: NTB/AFP
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Tips meg
Del

Financial Times, som viser til kilder, melder at den svenske oppkjøpsgiganten EQT har startet salgsprosessen av GlobalConnect, som leverer bredbånd til over 900.000 hjem i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nord-Tyskland.

I juli kjøpte Telenor GlobalConnects norske fibervirksomhet rettet mot privatmarkedet for 6,0 milliarder kroner. Avtalen inkluderte 140.000 privatkunder.

Ifølge avisen håper EQT at hele selskapet kan være verdt rundt 8 milliarder euro. Det tilsvarer drøyt 93 milliarder kroner. Goldman Sachs er hyret inn som rådgiver i prosessen. 

EQT ønsker ifølge kildene helst å selge hele virksomheten samlet, men det kan også være aktuelt å dele opp eiendelene.

GlobalConnect eier i tillegg 23 datasentre, 27 undersjøiske kabler og har rundt 30.000 bedriftskunder.

Salgsbølge

Salget føyer seg inn i en større bølge av transaksjoner innen digital infrastruktur.

Brookfield Asset Management satte tidligere i år i gang en salgsprosess for den franske telekomtårnoperatøren TDF, mens DWS forbereder et salg av datasenterselskapet NorthC med en forventet prislapp på rundt 2 milliarder euro, ifølge Financial Times.

GlobalConnect omsatte for 8,1 milliarder svenske kroner i 2024. Ebitda var 4,8 milliarder svenske kroner.

Tele

Informasjon om bruk av AI