Hemmelig nettverk: Secret Service avslører omfattende trussel i New York

Secret Service demonterte nylig et omfattende skjult telekomnettverk i New York-området, samtidig som nærmere 150 verdensledere var på vei til Manhattan i forbindelse med FNs generalforsamling.

Ifølge CNBC melder etterforskere at systemet kunne ha slått ut mobilmaster, forstyrret nødanrop og forårsaket omfattende kaos på et tidspunkt hvor byen var som mest sårbar.

Omfattende trussel

Nettverket besto av over 300 SIM-servere med mer enn 100.000 SIM-kort, og var lokalisert innenfor en radius på rundt 5,5 mil fra FN-bygningen. Etterforskere beskriver det som en av de mest omfattende kommunikasjonstruslene som noen gang er oppdaget på amerikansk jord, ifølge CNBC.

– Kunne vært katastrofalt

– Det kan ikke understrekes nok hva dette systemet er i stand til, sier Matt McCool, spesialagent og leder for Secret Service-kontoret i New York, til CNBC.

– Det kan slå ut mobilmaster, og da kan ikke folk kommunisere. Du kan ikke sende tekstmeldinger og du kan ikke bruke mobiltelefonen. Og hvis du kobler det til en annen hendelse under FNs generalforsamling, bruk fantasien – det kunne vært katastrofalt for byen, understreker McCool.

Selv om systemet ble demontert i forbindelse med FN-toppmøtet, opplyser myndighetene at det ikke er avdekket noen direkte plan om å forstyrre generalforsamlingen, og det foreligger ingen kjente troverdige trusler mot New York.