Slo Amazon og Microsoft i romkappløpet: Setter rekord med 5,2 mrd. i ordrereserve
Marte Indregard har overtatt sjefsstolen i Kongsberg Satellite Services, der hun får ansvaret for et selskap som har vokst til en uunnværlig motor i den globale romøkonomien – med en svimlende ordrereserve og et nettverk fra Svalbard til Antarktis.
Verdens blikk er igjen rettet mot stjernene. Det som en gang var en duell mellom to supermakter, har utviklet seg til et komplekst og intenst globalt kappløp der stadig flere nasjoner og private selskaper kjemper om posisjoner.
Kortversjon
- Marte Indregard har tatt over som sjef for Kongsberg Satellite Services (KSAT), et selskap som spiller en viktig rolle i den globale romøkonomien.
- KSAT samarbeider med NASA om Artemis-måneferdene, og sikrer kommunikasjon mellom jorden og romfartøyene, men Indregard har ingen planer om å reise til månen selv.
- Under Indregards ledelse fortsetter KSAT å vokse, med en omsetningsrekord på 2,4 milliarder kroner i 2025 og en ordrereserve på 5,2 milliarder kroner ved inngangen til 2026.
Midt i dette strategiske spillet, med base i Tromsø, finner vi Kongsberg Satellite Services (KSAT). Selskapet blir en helt sentral aktør i NASAs prestisjetunge måneferder, der de skal sørge for den livsviktige kommunikasjonen mellom jorden og de nye pionerene i verdensrommet.
I førersetet for denne norske romfartsgiganten sitter den ferske sjefen, Marte Indregard. Mens hun leder KSAT inn i en fremtid preget av månelandinger og høyteknologisk innovasjon, har hun selv begge beina godt plantet på jorda.
Trives best på bakken
Til tross for at hun til daglig legger til rette for reiser utenfor atmosfæren, har ikke Indregard noen personlige ambisjoner om å følge i fotsporene til Jannicke Mikkelsen, som i fjor ble historisk som første norske kvinne i verdensrommet.
– Har jeg noen gang drømt om å bli med opp? Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Det er nok helt urealistisk, så jeg holder meg fint her på bakken, sier Indregard.
Hun understreker at det er mer enn nok spennende utfordringer her nede. Som kvinne i en mannsdominert bransje er hun spesielt opptatt av å avmystifisere teknologifaget for å tiltrekke seg nye talenter.
Indregard brenner også for å vise at romfart og teknologi handler om langt mer enn tørre formler. Hun mener nøkkelen til å rekruttere flere kvinner ligger i å flytte fokuset fra selve «ligningen» til hva teknologien faktisk kan brukes til.
– Jeg synes det er litt viktig å få frem at man ikke må være superinteressert i selve teknologien for å synes det er gøy å jobbe med den. Ofte synes jenter og damer det er litt morsommere med anvendelsene enn akkurat de tekniske detaljene, sier hun.
Overtar store sko
I dag finnes det flere tusen aktive satellitter i bane rundt jorden, og tallet øker raskt. Mange av disse tilhører enorme satellittkonstellasjoner som leverer internett, navigasjon og jordobservasjon.
Men satellitter er i praksis verdiløse uten kontakt med bakken.
De må hele tiden sende data ned til jorden og motta kommandoer tilbake. Denne kommunikasjonen foregår via bakkestasjoner – gigantiske antenner som peker mot himmelen.
Den nye toppsjefen står overfor tøffere internasjonal konkurranse enn noensinne. Nå vil hun lede selskapet inn i fremtiden med måneferder og bakkestasjoner i verdensrommet, samtidig som hun har et krystallklart og brennende budskap til norske kvinner: – Dropp perfeksjonismen, ta litt mer risiko, og grip lederansvaret.
Hun har også store sko å fylle. Det er ikke hver dag et norsk høyteknologiselskap skifter ut en leder som har sittet ved roret i et kvart århundre. Under Rolf Skatteboes ledelse har KSAT utviklet seg fra å være en lokal nordnorsk aktør til å bli en dominerende brikke i det globale romfartsmarkedet.
Hvis du bare ser på de fire siste årene har KSAT doblet omsetningen.Marte Indregard, KSAT
Men Marte Indregard er også en veteran, med over tjue års fartstid i selskapet. Og med fjorten år i selskapets ledergruppe bak seg, senest i rollen som kommersiell direktør og leder for bakkenettverket, kjenner narvikingen selskapets kommersielle ryggrad bedre enn noen andre.
Norsk eksportmotor
– Jeg overtar en bedrift som har vært i veldig sterk vekst de siste 20 årene. Hvis du bare ser på de fire siste årene har KSAT doblet omsetningen.
Ferske tall fra 2025 forteller om en ny omsetningsrekord på nærmere 2,4 milliarder kroner, opp fra 2,2 milliarder året før. Bunnlinjen er også stabil, og resultatet etter skatt endte igjen over 300 millioner kroner.
Eierne som kan glede seg over disse tallene er det helstatlige selskapet Space Norway og det litt mindre statlig dominerte Kongsberg Gruppen. De to eier hver sin halvpart.
– Vi har også doblet antall ansatte. Nå er vi oppe i 600 personer og har gått fra nærmest å være en gründerbedrift til å bli et konsern. KSAT er blitt et globalt selskap som har hovedkontor her i Tromsø, men vi har også et kontor i USA med 40 ansatte og et distriktskontor i Oslo hvor vi nå er nærmere 60 ansatte. Vi har også åpnet et kontor i Japan i 2024. Og ikke glem vår viktigste stasjon som er på Svalbard med 40 ansatte, så vi vokser, sier den nye sjefen.
Enda mer imponerende er den finansielle forutsigbarheten selskapet kan skilte med. Ved inngangen til 2026 ligger ordrereserven på hele 5,2 milliarder kroner, noe som gir den nye toppsjefen et svært robust fundament for videre ekspansjon. Selskapet henter mellom nittifem og nittisyv prosent av sine inntekter fra det globale markedet, noe som gjør KSAT til en formidabel norsk eksportmotor.
Over 300 antenner
Satellitter genererer enorme mengder data – alt fra værinformasjon og klimadata til bilder av skip, skoger og byer. Disse dataene må lastes ned til jorden, analyseres og distribueres til brukere over hele verden.
KSAT leverer nettopp denne infrastrukturen. Selskapet driver et globalt nettverk av bakkestasjoner og antenner som gjør det mulig å kommunisere med satellitter i alle typer baner rundt jorden.
Resultatet er at satellittdata kan overføres til kunder i løpet av minutter.
Dermed er KSAT blitt en kritisk del av verdens digitale infrastruktur med et bakkestasjonsnettverk med over 300 antenner fordelt på nærmere 28 lokasjoner på alle kontinenter.
Et av de viktigste konkurransefortrinnene ligger i den unike pol-til-pol-kapasiteten. Verdens største kommersielle bakkestasjon er SvalSat på Svalbard, som med sin beliggenhet på åtti grader nord er det eneste stedet i verden hvor man kan kommunisere med en satellitt i polar bane under hver eneste av dens fjorten daglige runder rundt jorden.
Kjedelig på NTNU
Dette stiller enorme krav til oppetid.
– Vi er vant til å være agile. Vi har et veldig operasjonelt fokus, og det er derfor jeg tror at akkurat det med å være operasjonell, det ligger liksom sånn i ryggmargen.
Indregard startet som utvikler nærmest rett fra skolebenken, men hun hadde egentlig ingen drøm om verdensrommet. Opprinnelig fra Narvik, valgte hun å studere matematikk og fysikk ved NTNU i Trondheim utelukkende fordi onkelen hennes påpekte at med en slik utdanning i bunn, kunne hun gjøre nesten hva som helst etterpå.
– Jeg synes egentlig det var litt kjedelig, men kom meg nå igjennom. Da jeg skulle begynne å jobbe, ønsket jeg å dra tilbake til Nord-Norge. Da fikk jeg anbefalt det som het Kongsberg Spacetec, som driver med satellitter. Det hørtes kjempespennende ut. Jeg kunne ingenting om satellitter, men jeg oppdaget raskt at selv om kanskje den teoretiske teknologien ikke var så spennende, ble den veldig spennende i praksis.
Overvåker norsk sokkel
Økonomien til KSAT er strukturert rundt tre hovedsøyler. Kjernevirksomheten, som utgjør rundt åtti prosent av inntektene, er bakkestasjonstjenester der satellittoperatører leier antennekapasitet. Den andre søylen er jordobservasjon, hvor selskapet selger kritisk sanntidsinformasjon til statlige og private aktører. Ved hjelp av kunstig intelligens overvåker de verdenshavene for å avdekke alt fra oljesøl til ulovlig fiske drevet av såkalte mørke skip uten sporingssignaler.
Den tredje og mest fremtidsrettede inntektskilden er kontrakter knyttet til måneferder og dypromsutforskning, et prestisjesegment der selskapet nå foretar enorme infrastrukturinvesteringer.
De norske kundene til KSAT står for snaut ti prosent av omsetningen. De viktigste er andre offentlig eide aktører pluss oljeselskapene. – Vi overvåker norsk sokkel hver eneste dag. Vi har også tjeneste for fiskeriovervåking, og det finnes også norske satellitter som vi henter ned data fra, sier Indregard.
Dette er alle svært stabile kunder, men globalt har romindustrien endret seg dramatisk de siste ti årene. I flere tiår var romfart først og fremst et statlig prosjekt. NASA, ESA og andre romorganisasjoner sto for de fleste oppskytningene, og satellittene var store, kostbare og teknologisk komplekse.
Men så begynte en ny bølge å vokse frem. Teknologiske fremskritt gjorde det mulig å bygge mindre og billigere satellitter. Samtidig ble oppskytninger langt rimeligere.
Resultatet var fremveksten av en kommersiell romindustri – ofte kalt NewSpace. For KSAT ble dette en enorm mulighet. – Noen bygde til og med satellitter i garasjen.
På lag med Amazon
– Vi var veldig tidlig ute. Vi kastet oss nærmest rundt og så at her måtte vi gjøre ting annerledes. Nettverket besto da i stor grad av antenner på 11 til 13 meter, men vi fikk raskt på plass langt mindre og mer kostnadseffektive alternativer. Helt nede i 3,7 meter, samtidig som vi standardiserte og automatiserte, slik at tjenesten vår kunne bli mye billigere enn for de store installasjonene.
Den tjenesten, KSATlite, har faktisk tiårsjubileum i år. – Nå har vi nesten 90 prosent av New Space-markedet.
Men det nye markedet lokket til seg formidable konkurrenter: – KSAT var litt urolige for noen år siden da vi så at Microsoft og Amazon begynte å etablere bakkestasjoner. Men da fant de fort ut at det var vanskeligere enn de hadde trodd å levere bakkestasjonstjenester med høy pålitelighet. Derfor endte det med at Microsoft solgte sin antennekapasitet mens Amazon inngikk et partnerskap med KSAT, der vi har integrert deres infrastruktur inn i våre tjenester, sier Indregard.
Milliardavtale med NASA
For å opprettholde selskapets posisjon retter Indregard blikket lenger ut enn det lave kretsløpet rundt jorden. Det amerikanske romprogrammet har i stor grad gått fra å bygge all infrastruktur selv, til å kjøpe kommunikasjon som en kommersiell tjeneste.
Vår rolle når det gjelder måneferdene, som jo kommer nærmere og nærmere, er å sikre kommunikasjonen med satellittene uansett hvor de befinner seg.Marte Indregard, KSAT
Nå har KSAT sikret seg en milliardavtale med Nasa og fungerer som en nøkkelpartner i de kommende Artemis-ferdene, inkludert den første bemannede måneferden på over 50 år (Artemis II) som er planlagt våren 2026. For å håndtere dette bygger KSAT massive tjue-meters antenner plassert strategisk rundt ekvator.
Disse gigantene er påkrevd for å kunne sende og motta enorme datamengder, som for eksempel direkte 4K-video fra astronautene tvers over de nesten fire hundre tusen kilometerne som utgjør avstanden fra månen til jorden. KSAT etablerer med dette selve standarden for hvordan fremtidens kommersielle måneøkonomi skal snakke med hjemplaneten.
– Vår rolle når det gjelder måneferdene, som jo kommer nærmere og nærmere, er å sikre kommunikasjonen med satellittene uansett hvor de befinner seg. Disse satellittene går i bane rundt månen, og noen få romfartøy skal lande på månen.
– Er det såpass kritisk at det kan gå galt med måneferden hvis antennene hos dere ikke funker?
– Nei, så ille er det ikke. Vi har jo mange antenner. Hvis vi mister signalet en gang, så vil det ikke gå galt for måneferden. Det er nok andre ting de er mer bekymret for. Og når de skyter opp satellittene med folk, så er oppskytningen mer kritisk enn vår kommunikasjon eller vår rolle i det.
– Men hva er konsekvensen for måneferden hvis kommunikasjonen med dere blir borte i ti minutter eller en halvtime eller mer?
– For bemannede måneferder er vi en del av en total kommunikasjonsløsning med flere lag av redundans. Men, ja det stiller økte krav til oss. Vi har jo hatt Nasa som en kunde i mange år, og en av grunnene til at de ønsker å bruke oss er jo fordi de har veldig lang erfaring med det at vi leverer en tjeneste de kan stole på. Men det hadde vært umulig å sende noen til månen hvis man hadde vært avhengig av at man måtte ha kontakt absolutt hele tiden.
Bygger egne satellitter
For noen kunder er det likevel kritisk å opprettholde kommunikasjon med satellittene kontinuerlig – uten avbrudd eller forsinkelser.
Kanskje den aller største teknologiske utfordringen og muligheten for Marte Indregard, ligger i prosjektet Hyper. Frem til nå har KSAT vært begrenset til å operere på bakken, men gjennom Hyper flytter selskapet i praksis infrastrukturen sin ut i verdensrommet.
Selskapet får sine egne satellitter, og de første skal skytes opp med SpaceX i 2027. Dermed vil selskapet fjerne ventetiden som oppstår når en kundesatellitt for eksempel befinner seg over åpne havområder uten bakkedekning.
– Vi bygger i første omgang to demonstrasjonssatellitter, for å demonstrere konseptet. Når en satellitt tar bilde, og det ikke er en bakkestasjon tilgjengelig på bakken, vil vi kunne sende dataene til Hyper, vår egen satellitt. Eller involvere flere av disse nye satellittene hvis det blir nødvendig.
Planer ved angrep
Marte Indregard skal navigere i et landskap der geopolitikk og cybertrusler spiller en stadig større rolle, samtidig som romfarten blir mer kommersiell enn noen gang før. Men truslene kommer ikke bare i form av digitale virus eller teknisk nedetid for en eller flere satellitter.
En av KSATs stasjoner befinner seg i Emiratene, midt i skuddlinjen.
– Kan den være et angrepsmål, er dere forberedt på det?
– Vår stasjon i Midt-Østen er en del av den globale infrastrukturen. Men vi ser ikke for oss at den skulle være noe mål i konflikten der nede.
KSAT oppgir ikke nøyaktig lokasjon for denne antennen eller bakkestasjonen, men nettopp det at den er en del av det globale nettverket gjør at det ikke er kritisk hvis den blir satt ut av drift. – Det er en spesiell situasjon der nede, men vi har uansett alltid planer hvis en antenne faller ut av drift. Da rutes trafikken til en annen antenne, beroliger Indregard.
Mens internasjonale teknologiganter og ferske rom-milliardærer kjemper om overskriftene i det nye romkappløpet, har Marte Indregard og KSAT i stillhet tatt kontroll over selve nervesystemet i den globale romøkonomien.
I en verden som tørster etter data fra stjernene, handler ikke fremtiden lenger bare om hvem som bygger den kraftigste raketten, men også om hvem som eier samtalen.