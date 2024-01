Univids revisor trekker seg

Revisoren i investeringsselskapet Univid, tidligere DLTx, trekker seg fra stillingen ved slutten av januar.

Bakgrunnen for oppsigelsen er blant annet at revisoren vurderer at selskapets likviditet er mindre enn tilstrekkelig basert på risikoen og omfanget av selskapets virksomhet.

Videre har ikke selskapet presentert tilstrekkelig dokumentasjon på vesentlige balanseposter.

Univid mener på sin side at revisors beslutning følger i kjølvannet av Oslo Børs' beslutning om å stryke selskapet fra listen, og at dette direkte har påvirket revisors beslutning om å gi et oppsigelsesvarsel.