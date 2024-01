Bilutleiegiganten Hertz har varslet at den vil selge unna rundt 20.000 elbiler, inkludert Tesla, på grunn av høyere utgifter knyttet til kollisjoner og skader, melder Reuters.

I stedet vil Hertz satse mer på bensindrevne kjøretøy.

I forbindelse med omprioriteringen, som gjelder den amerikanske utleieflåten, varsler selskapet at det vil bokføre en utgift på rundt 245 millioner dollar i regnskapet for fjerde kvartal 2023.

Elbilsalget, som også forklares med svak etterspørsel, innebærer at elbilandelen av den amerikanske flåten reduseres med rundt en tredjedel, ifølge Bloomberg.

– De økte kostnadene knyttet til elbiler har vedvart, forklarer Hertz-toppsjef Stephen Scherr, ifølge nyhetsbyrået.

Han forklarer videre at forsøk på å presse kostnadene ned har vist seg å være mer utfordrende, og legger dessuten til at Teslas flere priskutt har medvirket til avskrivningene som nå varsles.

340.000 elbiler

Høsten 2021 ble det kjent at Hertz bestilte 100.000 Teslaer til utleieflåten – Teslas til da største bestilling noensinne. Prisen ble rapportert å ligge på 4,2 milliarder dollar. Senere har Hertz etablert et samarbeid med Polestar som omfatter kjøp av 65.000 elbiler, samt inngått avtale med giganten General Motors om kjøp av opp mot 175.000 elbiler over en femårsperiode.

Selv om en tredjedel av elbilflåten skal selges igjen, opplyser Hertz-sjefen at selskapet vil holde et øye med elbiletterspørselen, både hos forhandlerne og i selskapets egen virksomhet, for å vurdere om Hertz skal kjøpe inn nye elbiler.

Elbiladvarsel

Ifølge Reuters skriver Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas i et notat at Hertz' beslutning er en advarsel på tvers av hele elbilsfæren, og han omtaler det som nok et signal om at elbilforventningene i markedet bør tones ned.

«Samtidig som forbrukere nyter elbilens kjøreopplevelse og drivstoffbesparelser, finnes det andre "skjulte" kostnader ved elbileierskap,» påpeker han.