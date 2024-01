Det franske lotteriselskapet La Française des Jeux (FDJ) har lagt inn et oppkjøpsbud på sin svenske rival, Kindred Group. Det bekreftet Kindred Group søndag kveld, etter spekulasjoner om at et bud var på vei.

Det Stockholm-børsnoterte selskapet eier blant annet Unibet og Maria Casino, og har vært på frierjakt siden våren 2023. Kindred Group har opplevd en markant nedgang i inntektene, og startet derfor en strategisk gjennomgang der det ble antydet en mulighet for et helt eller delvis salg av selskapet.

Ifølge Dagens Industri er budet fra FDJ på 130 svenske kroner pr. aksje, noe som gir en premie på 24 prosent mot fredagens sluttkurs på Kindred Group-aksjen, som var 104,60 kroner.



Budet verdsetter Kindred Group til 28 milliarder svenske kroner.

Sammen kan selskapene danne et av Europas største online gamblingselskap, med en anslått omsetning på 91 milliarder svenske kroner.

På oppkjøpsjakt

Flere av storeierne skal ha akseptert budet, og styret kommer til å anbefale aksjonærene å takke ja.

I helgen avslørte The Wall Street Journal at FDJ var i samtaler om å kjøpe opp Kindred Group i en avtale verdt 2,5 milliarder dollar. Det passer FDJ sine ambisjoner om å utvide internasjonalt og diversifisere inntektskildene, ifølge avisen.

I november kjøpte den franske giganten opp Irlands nasjonale lotterioperatør, Premier Lotteries Ireland, for 350 millioner pund.

I tillegg til nettbaserte lotterispill, tilbyr FDJ også sportstipping på idretter som fotball, sykling, rugby og friidrett.

Ga opp Norge

Etter en lang kamp med Lotteritilsynet trakk Kindred Group seg ut av Norge før jul. Samtidig kunngjorde selskapet at de ville trekke seg ut av Nord-Amerika for å fokusere på sine kjerneområder i Europa.

Nå mener selskapet av budet fra FDJ er det beste alternativet for aksjonærene.

– På dette markedet er Kindred en av de ledende operatørene, som kombinerer sterke merkevarer, førsteklasses teknologiplattformer, en attraktiv vekstprofil og et engasjert forhold til ansvarlig spilling, sier adm. direktør i FDJ, Stéphane Pallez.



I 2022 ble det kjent at Magnus Carlsen forlenget sponsoravtalen med Unibet, og at han skulle bli en global frontfigur i kampen for å bekjempe spillavhengighet, ifølge VG. Kindred Group uttalte den gang at 4 prosent av spillerne deres hadde «høy risiko» for spillprobleme, og at ved utgangen av 2023 skulle de ha null i inntekt fra dem.