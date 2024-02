Det amerikanske budfirmaet United Parcel Service (UPS) planlegger å kutte 12.000 stillinger, som et tiltak for å kompensere for svak etterspørsel og høyere lønnskostnader, skriver Bloomberg.

Selskapet er et av verdens største og har i overkant av 500.000 ansatte.

Reduksjonen vil spare selskapet for en milliard dollar i løpet av året, tilsvarende 10,5 milliarder norske kroner, ifølge adm. direktør Carol Tomé. Sjefen har også planer om å be de gjenværende ansatte om å returnere til kontoret fem dager i uken.

Svak etterspørsel i Europa og USA førte til en samlet nedgang på 7,5 prosent i leveringsvolumene i fjerde kvartal. Aksjen straffes på Wall Street med en nedgang på 8 prosent.

Utfordrende år

Budbringeren rapporterte en omsetning på 24,9 milliarder dollar i fjerde kvartal, under analytikernes estimater på 25,3 milliarder dollar, og en nedgang på 7,8 prosent sammenlignet med året før. Resultatet etter skatt for kvartalet som endte i desember falt til 1,6 milliarder dollar fra 3,5 milliarder dollar.

For 2023 endte den totale omsetningen på 91 milliarder dollar, en nedgang på 9,3 prosent fra 2022. I 2024 forventer UPS en omsetning på mellom 92 milliarder og 94,5 milliarder dollar.

– 2023 var et unikt og utfordrende år, og gjennom det hele var vi fokusert på å kontrollere det vi kunne kontrollere, holdt oss til strategien og styrket grunnlaget vårt for fremtidig vekst, sa Tomé i forbindelse med kvartalstallene.