Etter stengetid på Oslo Børs torsdag meldte treningskjeden Sats at de to største eierne i selskapet, Tryghedsgruppen og oppkjøpsfondet Altor, hadde hyret meglerhusene ABG Sundal Collier og Carnegie for å utforske et mulig salg av rundt 20,5 millioner aksjer i selskapet.

Fredag morgen kom en ny børsmelding om at det nå er solgt 20,6 millioner aksjer til en snittpris på 17,00 kroner.

Det gir en rabatt på nær 8 prosent fra torsdagens sluttkurs på 18,34 kroner.

Solgte mer enn planlagt

Salget representerer rundt 10 prosent av aksjekapitalen og stemmene i Sats. Aksjesalget skal gjennomføres ved en akselerert bokbyggingsprosess, der det samles inn bud fra investorer som vil fastsette den endelige prisen.

«Plasseringen vil starte umiddelbart etter kunngjøringen av denne meldingen og kan bli avsluttet med kort varsel eller uten varsel etter det fulle skjønn av selgerne og forvalterne. Det vil bli gitt en ytterligere kunngjøring for prisingen av aksjene i plasseringen», heter det i meldingen.

Selgerne forbeholder seg også retten til å bestemme antall aksjer som skal selges, eller å ikke selge aksjer i det hele tatt.

På plass før børsåpning

TryghedsGruppen har solgt 9,8 millioner aksjer, og eier nå 46,3 millioner aksjer og 22,6 prosent av aksjene i selskapet – ned fra 27,4 prosent.

Altor har solgt det samme antallet aksjer, 9,8 millioner, og eier nå 39,2 millioner aksjer. Eierandelen er redusert fra 23,9 til 19,2 prosent.

HFN har solgt alle sine aksjer i selskapet, totalt 1.107.806 aksjer, noe som var en eierandel på rundt 0,5 prosent. HFN er et selskap indirekte eid av TG (49 prosent), Altor (39,5 prosent) og tidligere ansatte i Sats (11,5 prosent).

Sats-aksjen endte ned 3,0 prosent til 18,34 kroner torsdag, og faller rundt 2 prosent i førhandelen fredag. Siden nyttår er oppgangen imidlertid på over 20 prosent, og de siste tolv månedene er oppturen på 125 prosent.