Black cabs i London er nå med på Uber-plattformen

De gode nyhetene fra London: Det er nå mulig for sjåfører av black cabs i London å få turer fra Uber-appen i tillegg til London-taxienes egen Taxiapp. Uber sier at rundt 10 prosent av alle taxiturer i deres markeder nå skjer via Uber-appen. Dette er nyttig for passasjerene fordi det gir valgmuligheter. Veien hit har vært smertefull. Da Uber kom til London, lurte eierne av black cabs på hvordan det kunne være lov for Uber å kjøre passasjerer i London.

Black cabs har de seneste 30 årene stadig vært villige til å gi fra seg markedsandeler til andre i et voksende marked. De insisterte lenge på kun å motta kontanter. Black cabs ga også fra seg bedriftsmarkedet til spesialiserte biltjenester fordi det var lengre turer tidlig om morgenen og sent om kvelden uten kontantbetaling. Til slutt har black cabs funnet fred med Uber. Black cabs i London kan gjøre dette fordi de vet at de alltid blir foretrukket fremfor vanlige biler på korte turer i London. Det er godt med plass i en black cab, og om en er flere, gir det en unik fellesskapsfølelse å sitte med ansiktene mot hverandre bak i bilen.

De dårlige nyhetene fra Norge: Det finnes nå en rekke apper, som Taxifix, Svippr og Bolt, der en kan bestille taxi over store deler av Norge. Bilene og sjåførene som skal frakte passasjerer, må ha lisenser inkludert obligatorisk taksameter.

Slike apper har vært i drift i Norge i over ti år og ligner stadig mer på funksjonene som Uber tilbyr med valg av biltype og full kontroll over makspris. Taxifix dekker omtrent halvparten av norske taxiselskaper og har Oslo Taxi som største selskap. Svippr er den største konkurrenten med 2.500 taxier fra Asker og Bærum, Drammen, Bergen og Trøndelag. Det private, estiske mobilitetsselskapet Bolt er i seks norske byer og sier at selskapet har 3.000 sjåfører i Norge. Det mangler ikke på konkurrenter i Norge, men konkurransen ser ikke ut til å fungere som ønsket, selv om det ser ut til å være nok aktører.