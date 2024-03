Playroom ble startet av Jan Fredrik Karlsen i 2001, og ble til Playroom Event i 2007. I 2021 ble selskapet en del av Fremantle, men i desember i fjor ble partene enige om at de ansatte i Playroom Event skulle ta tilbake eierskapet. 1. mars i år sto Playroom igjen på egne ben.

Nå danner Playroom Event kontorfellesskap på St. Olavs plass i Oslo med Nordens største kommunikasjonsbyrå, Geelmuyden Kiese.

– Geelmuyden Kiese er en naturlig samarbeidspartner for oss, siden vi begynner der Geelmuyden Kiese slutter. Vi kan spille på Geelmuyden Kieses kunnskap og faglige tyngde i våre oppdrag, samtidig som Geelmuyden Kiese kan koble på oss for å skape opplevelseskommunikasjon for sine kunder, sier Marit H. Evensen, kommersiell direktør og partner i Playroom Event.

– Mange muligheter

Playroom har levert arrangementer for selskaper som Finans Norge, ONS, Statkraft, Wilhelmsen, Harald A. Møller, Virke, NVE, Rederiforbundet, Jernia og Orkla. Det gjorde det åpenbart interessant for Geelmuyden Kiese å la eventbyrået flytte inn.

– Det åpner seg mange muligheter for våre kunder når vi kommer så tett på Norges råeste eventbyrå. Vi gleder oss til å jobbe tettere sammen, sier Severin Roald, adm. direktør i Geelmuyden Kiese.

Playroom og Geelmuyden Kiese har ambisjoner om å samarbeide på flere områder. Blant annet skal Geelmuyden Kiese bruke Playroom til å gjennomføre arrangementer for sine kunder, og Playroom skal bruke Geelmuyden Kiese-ansatte i sine arrangementer, for eksempel som konferansierer eller debattledere. De to byråene har allerede begynt å planlegge et samarbeid under årets Arendalsuke.

Av seneste tilgjengelige regnskapstall, for 2022, fremgår det at Playroom Event nådde en omsetning på 68 millioner kroner, mens Geelmuyden Kiese avsluttet samme år med en omsetning på 76 millioner.

Jan Fredrik Karlsen sluttet i Playroom Event i 2016.