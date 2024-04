Må finne ny jobb innen ni måneder

Ifølge The Times har flere hundre McKinsey-ansatte i Storbritannia fått beskjed om at selskapet skal kutte kostnader, og at folk vil miste jobbene sine.

Men i stedet for å si opp folk på dagen, tilbyr nå konsulentkjempen McKinsey & Company eldre ansatte en sluttpakke som gir dem tid til å finne seg en ny arbeidsgiver, uten at det går utover lommeboken deres.

I hvert fall i en periode på ni måneder.

Slipper å jobbe

De som omfattes av kuttene fritas for å jobbe med prosjekter for kunder i perioden. De oppfordres til å bruke tiden så godt de kan i jakten på en ny arbeidsgiver eller starte for seg selv. De som ønsker det, tilbys bistand med å oppdatere sine CV'er og de får tilbud om karriereveiledning.

Men når perioden på ni måneder er omme, er det ut kontordøren og farvel til kolleger, om vedkommende har fått seg jobb eller ei.

Artikkelen i The Times sier ingenting om de aldersgruppen som omfattes av tilbudet, annet enn at de er seniorer som blant annet jobber som prosjektledere med konsulenter under seg.

Flere ansatte med mange år på baken i McKinsey, har gode lønnsbetingelser. Dermed kan de som må finne seg en ny arbeidsplass, heve en kjekk millionlønn i løpet av de ni månedene man har til jobbjakten.

Tilbud brukt før

Ifølge The Times har et lignende tilbud gått ut til ansatte i USA, men der varierer perioden man har til å finne et nytt sted å være.

Tidligere har McKinsey & Company, som fyller 100 år i 2026, gått ut med lignende tilbud. Men da var det bare ansatte som ikke leverer gode nok resultater som fikk tilbudet.

Denne gang går det ut til ansatte som er eldre, uavhengig av resultatene de leverer.

Omsorgsfull prosess

Det internasjonale konsulentmarkedet er under hardt press om dagen, og alle aktørene i bransjen opplever at oppdragene er færre enn før. Da må selskaper som McKinsey og andre, kutte kostnader der de kan.

PWC i Storbritannia annonserte et jobbkutt på 600 personer sist oktober. McKinsey hintet om det som nå skjer i fjor sommer, da de gikk ut å sa at de skulle redusere den administrative staben med 1.400 ansatte.

En navnløs talsperson i konsulentselskapet opplyser i artikkelen i The Times at tilbudet som har gått ut er en pågående prosess for å gjennomføre en kostnadsreduksjon og effektivisering av McKinsey på en så omsorgsfull og støttende måte som mulig.