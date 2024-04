All-time high-inntekter: – Skyldes strategiske investeringer

Saken oppdateres

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Treningskjeden SATS hadde noen tunge år på børs fra sommeren 2021 og ble halvert på et drøyt år. Fra september 2022 har imidlertid kursen skutt i været og er siden den tid opp over 150 prosent.

Det kommer takket være jevnt gode resultater over tid, og første kvartal 2024 er intet unntak.

Selskapet meldte i morgentimene om all-time high-inntekter takket være økt inntekt pr. kunde, som følge av utvikling i produkttilbudet og prisjusteringer.

Gjennomsnittlig gir hvert medlem på SATS nå inntekter på 588 kroner i måneden – opp 7 prosent fra i fjor.

Omsetningen endte på 1,3 milliarder kroner, opp fra fjorårets 1,2 milliarder. Driftsresultatet ble også løftet fra 126 millioner til 172 millioner – en økning på over 36 prosent.

Bunnlinjen ble økt til 77 millioner kroner fra fjorårets 63 millioner.

SATS har hatt store gjeldsproblemer, men begynner nå å få bukt med problemene. Selskapet melder at de har en nettogjeld på 2 ganger EBITDA ekskludert IFRS 16. Det er ned fra hele 6,7 ganger i første kvartal i fjor. Målet for gjeldsgraden langsiktig er på mellom 1,5 og 2 ganger.

Antall medlemmer har nå økt med 2.000 fra første kvartal 2023 til 736.000.

– Det forbedrede økonomiske resultatet er drevet av strategiske investeringer i vårt produkttilbud, noe som muliggjør økt avkastning pr. medlem. Vi ser for tiden en økt andel nye medlemmer som velger medlemskap som gir tilgang til både gruppetreningsøkter og et bredt utvalg av klubber, noe som ytterligere forbedrer resultatet, sier Sondre Gravir, adm. direktør i SATS.

Gode utsikter

Selskapet ser ingen signifikante tegn til at medlemmer nedgraderer sine medlemskap på grunn av redusert kjøpekraft. Selskapet forventer positiv utvikling i sin medlemsbase pr. klubb over tid, drevet av det pågående fokuset i samfunnet på helse og selskapets sterke markedsposisjon.

SATS har et mål om å få driftsinvesteringer tilbake til et vedlikeholdsnivå på 5 prosent av omsetning, med en fortsatt kapitaldisiplin. Selskapet skal videre ha et investeringsfokus i eksisterende klubbportefølje for å legge til rette for ytterligere vekst i medlemsmasse og/eller økt inntekt pr. medlem, gjennom å forbedre klubbens kapasitet og verdiforslag til medlemmene.