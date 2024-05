Norconsult hadde inntekter på det jevne, men økte kostnader gjorde at bunnlinjen falt markert.

Selskapet selv sier at første kvartal ble påvirket av en påsken med fem færre arbeidsdager sammenlignet med første kvartal i 2023, noe som negativt påvirket inntektene med 178 millioner kroner.

De har dermed justert for denne kalendereffekten og da kommet frem til at inntektene økte med 8 prosent, der organisk vekst var 6 prosent. Justert EBITA-margin var 15,9 prosent for kvartalet justert for kalendereffekter, ned fra 16,2 i fjor.

– Totalt sett er aktiviteten i markedet på samme nivå som vi har sett i de foregående kvartalene, og vi er fornøyde med veksten og den underliggende stabiliteten i lønnsomheten i kvartalet i tillegg til økt ordrebok, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Bunnlinjen falt med mer enn 60 prosent fra 283 millioner i fjor til 103 millioner i år. Resultat pr. aksje endte på 0,36 kroner – ned fra 1,02 i fjor.

Utsikter

– Vi observerer en noe mer optimistisk markedsstemning for de kommende kvartalene, drevet av makroøkonomiske prognoser, sier Hogna.

Selskapet ser tegn til forbedring i markedet for Bygg & Arkitektur, og forventer høy aktivitet og etterspørsel fra Energisektoren og Industrien. Etterspørselen i Infrastrukturmarkedet forventes å være ganske stabil fremover, men selskapet legger merke til noen forsinkelser når det gjelder konstruksjon av nye store kapitalintensive prosjekter.