– Det er på tide å skille og Live Nation og Ticketmaster, sa USAs justisminister Merrick Garland da søksmålet ble fremmet torsdag.

Søksmålet ble fremmet for den føderale domstolen på Manhattan i New York og omhandler arrangementer som Ticketmaster og morselskapet Live Nation Entertainment har i USA:

Til sammen 30 påtalemyndigheter på delstats- og distriktsnivå står bak søksmålet. Målet er å bryte det angivelige monopolet som de mener presser ut mindre promotører og er til skade for artistene.

– Konkurransebegrensende oppførsel

– Vi mener at Live Nation baserer seg på ulovlig, konkurransebegrensende oppførsel for å utøve sin monopolitiske kontroll over arrangementer i USA, på bekostning av fans, artister, mindre promotører og de som driver spillesteder, skriver justisminister Garland i en uttalelse.

– Resultatet er at fans betaler mer i avgifter, artister har færre muligheter til å spille konserter, mindre arrangører blir skviset ut og arenaer har færre reelle valgmuligheter for billettjenester, fortsetter justisministeren.

Ticketmaster: – Vil tape i retten

Justisdepartementet anklager Live Nation for å bruke en rekke grep som gir selskapet et solid grep om konsertmarkedet. Det omfatter langsiktige kontrakter som hindrer spillesteder å velge konkurrerende billettjenester, å nekte steder å bruke flere billettselskaper og å true steder med at de kan tape penger og fans hvis de velger andre leverandører enn Ticketmaster, ifølge saksøkeren.

Live Nation har nektet for at selskapet har en praksis som bryter konkurranselovgivningen. I en uttalelse om søksmålet hevder selskapet at «det ikke vil løse problemene som fans er opptatt av knyttet til billettpriser, avgifter og tilgang til etterspurte arrangementer».

– Å kalle Ticketmaster en monopolist er kanskje en PR-seier for justisdepartementet på kort sikt, men de vil tape i retten fordi de overser det grunnleggende i underholdningsbransjens økonomi», heter det.

Swift-kritikk

Ticketmaster, som slo seg sammen med Live Nation i 2010, er verdens største innen billettsalg, med omsetning av 500 millioner billetter i over 30 land hvert år.

Selskapet ble gjenstand for kraftig kritikk da deres nettsider krasjet under forhåndssalget til Taylor Swift-stadionturné. Ticketmaster hevdet at det ble overveldet av pågangen fra både fans og såkalte bots, som utga seg for å være kunder. Kollapsen førte til høringer i Kongressen og lovforslag for å gi forbrukerne bedre rettigheter.

Swifts konsertpromotør, AEG Presents, har uttalt at de følte seg tvunget til et samarbeid med Ticketmaster på grunn av selskapets eksklusive avtaler med størstedelen av konsertstedene i USA.

