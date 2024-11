Resultatforbedring for Skandia Greenpower

Skandia Greenpower, SGP, er et konsern som eier og drifter ulike merkevarer som leverer strøm og relaterte tjenester til det norske sluttbrukermarkedet. Torsdag la selskapet frem kvartalstallene for tredje kvartal, som viser et netto resultat på 0,6 millioner, hvilket er en forbedring fra negative 1,2 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Selskapet, som holder til i Kristiansand, hadde en EBIDTA på 4,9 millioner, opp for 0,1 millioner i tredje kvartal 2023.