Håper på Vestre-vekst

Volvat Medisinske Senter hadde en omsetning på over 1 milliard kroner, men Norges største private helseaktør viser negativt årsresultat for andre år på rad. Selskapet endte med et årsresultat på minus 65 millioner kroner i 2024.

Volvat har forbedret resultatet betraktelig sammenlignet med fjoråret. Adm. direktør Per Helge Fagermoen forklarer denne forbedringen med innfusjonering av selskaper og effektiviseringstiltak.

Volvat Medisinske (Mill.kr) 2024 2023 Driftsinntekter 1,097 943 Driftresultat −30 −87 Restultat før skatt −70 −156 Årsresultat −65 −145 Eiere: Capio Norge AS, Capio Holding AB, Ramsay Santé

Positive ord fra Vestre

Det ble mye debatt etter at den rødgrønne regjeringen fjernet fritt behandlingsvalg i 2023. Fagermoen mener at dette har påvirket Volvat i liten grad.

– Det offentlige bruker dessverre veldig liten kapasitet av de private aktørene, forteller Fagermoen.

Han legger til at Volvat har vært villige til å ta hånd om store offentlige volum, og kunne bidratt med å kutte ned på helsekøene dersom det var politisk vilje til dette. Direktøren er likevel positiv til Jan Christian Vestre som helseminister.

– Vi har hørt en positiv endring i kommunikasjonen fra helseministeren til forskjell fra en mer polariserende debatt tidligere.

Han understreker at han enda ikke har sett handling bak ordene til Vestre.

Fusjoner

– Volvat har innfusjonert noen selskaper med et halvt års virkning. Derfor øker resultatet, da Volvat i utgangspunktet dekker alle driftskostnader for våre selskaper.

Volvat-sjefen forklarer at selv om regnskapet viser underskudd, er den løpende driften i selskapet positiv. Han påpeker at sammenslåingen av selskaper vil bidra til lavere driftskostnader fremover.

– Vi har gjort noen nedjusteringer av verdifastsettelsen av datterselskap som gjør at vi har et negativt resultat, i tillegg til at vi dekker kostnader til datterselskap som nevnt over. Vi har i tillegg integrert og standardisert en del av selskapene, som gjør det billigere å drive fremover, men som i dette regnskapet er engangskostnader. Det riktige er derfor å sammenstille alle regnskapene i konsernet.

– Vi har positiv drift, forklarer direktøren.

Moderselskapet Capio Holding AB eies av den franske helsegiganten Ramsay Santè. Selskapet skriver i sin årsrapport at det forventer en stor vekst i de nordiske landene. Volvat har mottatt en betydelig kapitalinnsprøytning på 593 millioner kroner, noe som indikerer at de franske eierne har tro på det norske selskapet.