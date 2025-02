I juni i fjor ble Superstruct solgt fra Providence til PE-fondet KKR for 1,4 milliarder euro. Superstruct eier også Palmesus, en musikkfestival i Kristiansand.

To store festivaler

Oslo-sommeren preges av to store musikkfestivaler - Tons of Rock på Ekebergsletta siste uken i juni og Øyafestivalen første uken i august. Mens Tons of Rock selger rundt 150.000 billetter til de fire dagene, ligger Øyafestivalen på 80.000 på like mange dager.

– Hvordan er konkurransen mellom dere og Tons of Rock? Blir det kamp om de samme artistene?

– Det er såpass mange ukers mellomrom at mange artister vil kun være på på turné i Europa i en av disse periodene, sier Prangerød.

Leter etter ny sjef

Nå skal Øyafestivalen ha ny daglig leder etter Tonje Kaada, som har hatt jobben siden 2018.

– Må du kunne alt om rockemusikk for å få jobben? Må du være en musikknerd?

– Øya har en mye bredere musikkprofil enn rock og du trenger ikke være oppdatert på alt innen musikk, men det kan bli vanskelig å bli ansatt hvis du aldri har vært på en musikkfestival, sier Linn Lunder.

Det er hun som skal lede jobben med å finne den nye sjefen, og hun har vært med helt siden festivalen ble etablert i 1999.

LETER ETTER ØYA-SJEF: Linn C. Lunder, styremedlem i Øyafestivalen foto: Privat

Øyafestivalen har elleve fast ansatte, 190 sesongarbeidere og 2.600 frivillige som hjelper til under firedagersfestivalen.

– Hva ser dere etter for å finne en som skal blande kultur, kommers og frivillighet?

– Det er annerledes enn en vanlig lederjobb, men samtidig er det en del felles erfaring for alle lederstillinger. Vi ser ikke nødvendigvis etter en som har vært daglig leder, men en som har vært hatt lederstillinger innen en eller annen form for kulturproduksjon.

– Man jobber et helt år mot noe som varer fire-fem dager. Vedkommende må leve godt med den risikoen det innebærer, sier hun.

Under privat sektor

– Dere har over 100 millioner i omsetning, blir lønnsbetingelsene på nivå med det man ville fått i en annen privat bedrift med samme inntektsnivå?

– Jeg kjenner ikke så godt til lederlønninger i det private, og men jeg antar at kultursektoren og med det også Øya, har et noe lavere lønnsnivå.

Kaada holder fortet frem til årets festival slutter 9. august, pluss en god overlapp etter det.

– Vi er heldige som får beholde henne så lenge, og ønsket vårt er å ha en ny daglig leder på plass senest til riggingen av festivalen. Dette starter i slutten av juli, sier Lunder.