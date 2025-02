Børsvinner skal støvsuge markedet for aksjer

Sats gikk på børs i 2019 for å bli en utbyttemaskin, men først nå får treningssenterkjeden mulighet til å dele ut penger til aksjonærene.

Tirsdag besluttet styret i Sats å starte det første aksjetilbakekjøpsprogrammet for 2025. Programmet omfatter kjøp av aksjer for maksimalt 100 millioner kroner, noe som vil tilsvare rundt 4,9 prosent av utestående aksjekapital.

– Vi har tidligere kommunisert at vi ville starte utdeling av utbytte og tilbakekjøp av aksjer i løpet av 2025, hvor minst 50 prosent av nettoresultatet skulle benyttes til dette. Vi sa også at vi ville komme tilbake til balansen mellom disse to i fjerde kvartal, sier konsernsjef Sondre Gravir og fortsetter:

– Siden vi har lagt opp til halvårlige utbyttebetalinger, vil første utbytte komme i tredje kvartal 2025, basert på resultatet for første halvår. I fjerde kvartal endte vi med en gjeldsgrad på 1,4, mens vi har guidet et intervall på mellom 1,5 og 2, med ambisjon om å ligge i den nedre delen. Når vi allerede er under dette intervallet, var det naturlig å iverksette aksjetilbakekjøp tidligere for å starte utdelingen til aksjonærene.

Vil komme mer

Tilbakekjøpet på 100 millioner kroner gjelder frem til generalforsamlingen som finner sted 28. april.

– Etter det kan det komme nye tilbakekjøp, men vi får se hvor mye det blir, sier Gravir.

– DNB Markets har antydet at Sats har mulighet til å kjøpe tilbake aksjer for opptil 500 millioner kroner. Hva tenker du om den vurderingen?

– Det får stå for deres regning. Vi står ved det vi har sagt: Minst 50 prosent av nettoresultatet skal tilbakeføres til aksjonærene gjennom en kombinasjon av aksjetilbakekjøp og utbytte, sier Sats-sjefen.

I løpet av fjerde kvartal ble nettogjelden redusert fra 1,22 til 1,06 milliarder kroner, mens gjeldsgraden falt fra 1,8 til 1,4.

– Nedgangen i gjeldsgraden skyldes både et sterkere resultat og at vi har betalt ned over 100 millioner kroner i gjeld i kvartalet. Dette har redusert det absolutte gjeldsnivået, samtidig som resultatforbedringen bidrar til en lavere gjeldsgrad. Vi har sagt at vi ønsker å ligge i den nedre delen av intervallet 1,5–2, og nå er vi faktisk under det, sier Gravir.

Er blitt børsvinner

Investorene tok godt imot kvartalstallene til Sats, som ble publisert onsdag morgen. Klokken 10 var aksjekursen opp 4,4 prosent til 29,50 kroner. Det siste året er Sats-aksjen opp 63 prosent, mens kursoppgangen de seneste to årene er hele 271 prosent.