Elmera Group, som tidligere het Fjordkraft, leverte en justert omsetning på 486 millioner i fjerde kvartal 2024, opp fra 474 millioner samme periode i fjor. På forhånd lå konsensus på 512 millioner kroner. Justert driftsresultat endte på 154 millioner.

Styret har foreslått et utbytte på 3,00 kroner pr. aksje for 2024.

– Vi har jobbet svært godt med vårt produktsortiment og vår prisstruktur de siste årene, og vi klarer dermed å kompensere for volumnedgangen i kvartalet, sier adm. direktør Rolf Barmen.

Det var nedgang i volumer både for privatpersoner og virksomheter med henholdsvis 4 og 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, i hovedsak som følge av mildt vær.

«Norgespris kan gi positive effekter»

I slutten av januar kom Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) på banen med sin plan for fastpris på 40 øre i både hytter og hus – kalt Norgespris.

«Dersom forslaget blir vedtatt, ser vi få grunner til at forbrukere vil ha behov for selskaper som Elmera,» sa DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard.



I selve kvartalsrapporten vies det lite plass til å kommentere effekten. På presentasjonen sier imidlertid adm. direktør, Rolf Barmen, følgende:

– Det har vært spekulasjoner om hvordan dette kan påvirke strømselskapene.

– Energidepartementet har imidlertid vært tydelige på at Norgespris ikke vil få konsekvenser for strømselskapene. Jeg gjentar: Det vil ikke påvirke strømselskapene. Faktisk vil det være et lovbrudd mot energiloven i Norge dersom nettselskaper skulle begynne å selge strøm.

– Samtidig spår flere eksperter økt strømforbruk, noe som vil kunne påvirke vår justerte omsetning positivt.

Elmera har fortsatt et mål om et justert driftsresultat på 550-600 millioner kroner i 2025.