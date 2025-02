Konsulentgjelden er ute av kontroll

Nylig ble det avslørt at statlige departementer har brukt 130 millioner kroner mer enn avtalt på innleide IKT-konsulenter – et alvorlig økonomisk overforbruk som bryter med regelverket for offentlige anskaffelser.

Når staten selv ikke klarer å holde seg innenfor egne avtaler, er det et tydelig signal om at avhengigheten av eksterne konsulenter har gått for langt.

Tre av fire som jobber med et av statens viktigste digitaliseringsprosjekter er ikke ansatte, men innleide konsulenter. Programmet for Felles IKT, som skulle sikre en moderne digital plattform for norske departementer, hadde et mål om maks 50 prosent innleide. Likevel har andelen økt fra 70 til 75 prosent de siste to årene. Når staten blir så avhengig av eksterne at den ikke klarer å bygge sin egen kompetanse, blir innleie ikke lenger en støttefunksjon – men en permanent løsning.

Staten må eie sin egen strategi og bygge intern kapasitet for å realisere den

Konsekvensene av denne avhengigheten er alvorlige. Når kompetansen forsvinner ut døren sammen med konsulentene, sitter staten igjen med systemer og løsninger de ikke nødvendigvis forstår eller klarer å videreutvikle på egen hånd. Dette skaper en ond sirkel der nye konsulenter må leies inn igjen for å vedlikeholde og forbedre systemer de ikke selv har vært med på å bygge.

I stedet for å styrke egen kapasitet, dobles nå rammen for neste konsulentavtale til 1,2 milliarder kroner over de neste to årene. Hvordan kan dette forsvares?

For å bryte ut av denne avhengigheten og redusere konsulentgjelden, må staten ta tre grep:

Den må eie sin egen agenda: I møte med digitale utfordringer er det lett å se eksterne konsulenter som en «quick fix». Men teknologi, akkurat som konsulenter, kan ikke løse utfordringer alene. Staten må eie sin egen strategi og bygge intern kapasitet for å realisere den. Når kompetanse er forankret internt, reduseres avhengigheten av eksterne, og staten tar tilbake kontrollen over sin digitale utvikling.

Verdi må måles riktig: Staten må slutte å telle timer og heller spørre seg: Hva har vi oppnådd? Hvilken kompetanse ble utviklet internt? Har samarbeidet med konsulenter gjort oss mer selvstendige, eller enda mer avhengige? En vellykket konsulentbruk bør resultere i økt intern kunnskap, ikke økt konsulentgjeld.

Organiseringen av arbeidet må endres: Fremtiden tilhører tverrfaglige team, ikke siloer der kritisk kompetanse forsvinner ut av døren. Konsulenter kan fortsatt spille en rolle, men kun dersom læringen forankres internt. Det må stilles konkrete krav til kompetanseoverføring, slik at konsulentene gjør seg selv overflødige – ikke uunnværlige.

Dette handler ikke bare om penger. Desto større konsulentgjelden blir, desto mindre styring har staten over sin egen digitale utvikling. Tar vi ikke tar grep nå, risikerer vi at kritisk kompetanse blir et permanent underskudd i offentlig sektor.

Benedicte Fjellanger

Henrik Byremo

Daglige ledere i Team Agile