I en ny analyse skriver analytiker Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier at Norconsults resultater for fjerde kvartal var noe under forventningene.

EBITA-resultatet var 227 millioner kroner, mot ABGs forventning på 244 millioner kroner.

Avviket skyldtes færre ansatte, hovedsakelig grunnet små salg utenfor Skandinavia samt noe høyere kostnad pr. ansatt.

Faktureringsgraden for 2024 var på 72,5 prosent, ned fra 73,5 prosent i 2023, påvirket av lavere arkitektur- og byggeaktivitet. Jonassen forventer en bedring i faktureringsgraden etterhvert som markedet tar seg opp, særlig i Sverige og Danmark. Samtidig peker han på at lavere indeksregulering av timepriser i langtidskontrakter fra 2025 kan presse bruttomarginene, noe som har ført til en nedjustering av 2025-estimatene med omtrent 5 prosent.

Analysefakta Aksje: Norconsult Meglerhus: ABG Sundal Collier Anbefaling: Hold (hold) Kursmål: 46 (46)

Jonassen fremhever at Norconsult har over 4 milliarder kroner i kapasitet for oppkjøp og fusjoner (M&A), noe som potensielt kan øke EBITA-resultatet med rundt 50 prosent og resultatet pr. aksje med 30–40 prosent, samtidig som selskapet opprettholder sine mål for gjeldsgrad og utbytte. Han mener Norconsult kan levere en årlig resultatvekst på rundt 20 prosent, gitt at oppkjøpsmuligheter realiseres.

Aksjen handles til 19,5 ganger forventet inntjening for 2025 og 14,3 ganger EV/ebita, med en rabatt på 30 prosent mot Sweco, men en premie på 15 prosent mot øvrige konkurrenter. Jonassen vurderer verdsettelsen som rettferdig og opprettholder en holdanbefaling med et kursmål på 46 kroner.