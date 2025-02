Tirsdag presenterte Bouvet sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 5,0 prosent etterfulgt av en nedgang på ytterligere 4,7 prosent i onsdagens handel.

«Årets fjerde kvartal markerer avslutningen på et historisk sterkt år for Bouvet,» uttalte Bouvet-sjef Per Gunnar Tronsli da tallene ble lagt frem.

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at Bouvet leverte svakere resultater enn ventet i fjerde kvartal, drevet av en nedgang i antall ansatte og noe høyere avskrivninger enn forventet. Nedgangen i antall ansatte skyldtes lavere rekruttering og noe høyere turnover mot slutten av kvartalet.

Analysefakta Aksje: Bouvet

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Hold (Kjøp)

Kursmål: 76 (83)

Med få tegn til markedsforbedring har Arctic Securities redusert sine forventninger til antall ansatte i 2025. Trondsen nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og nedjusterer kursmålet fra 83 til 76 kroner.

I 2025 estimerer Arctic Securities en omsetningsvekst på syv prosent på årsbasis og en EBIT-margin på 12,2 prosent, ned fra 12,5 prosent i 2024. Analytikeren understreker at omsetningsveksten i fjerde kvartal hovedsakelig var drevet av offentlig sektor, som økte med 16 prosent på årsbasis, mens privat sektor falt med to prosent.

Arctic Securities senker EPS-estimatene for 2024-2026 med 2-8 prosent, og påpeker at Bouvet handles til en P/E på 20 for 2025.

Torsdag falt Bouvet-aksjen 4,7 prosent til 72,30 kroner.