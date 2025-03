Unilevers konsernsjef Hein Schumacher forlater selskapet etter mindre enn to år som toppsjef, melder The Wall Street Journal.

Selskapet kunngjorde tirsdag at Hein Schumacher vil gå av etter gjensidig avtale den 1. mars og erstattes av finansdirektør Fernando Fernandez, som har jobbet i selskapet siden slutten av 1980-tallet.

Den plutselige endringen kommer midt i en omfattende snuoperasjon Schumacher har ledet for Unilever, med mål om å kutte kostnader og øke veksten. Selskapet annonserte i fjor planer om å kutte rundt 7.500 jobber og skille ut iskremdivisjonen, som inkluderer Ben & Jerry’s.

Så sent som i februar informerte Schumacher investorer om at disse tiltakene lå foran skjema, selv om selskapet advarte om at de forventet et utfordrende marked i 2025, skriver WSJ.



– På vegne av styret vil jeg takke Hein for at han har tilbakestilt Unilevers strategi, for fokuset og disiplinen han har gitt selskapet og for den solide økonomiske fremgangen levert i løpet av 2024, sier Unilevers styreformann Ian Meakins.

POPULÆRE: Uniliver eier flere populære produkter som selges over hele verden, i tillegg til Ben & Jerry’s som de prøver å selge. Foto: Bloomberg/Dreamstime

Vil øke tempoet

Unilever har lenge vært under press for å øke veksten i en tid med økte kostnader og endrede forbrukertrender. Presset økte i 2022 da aktivistinvestor Nelson Peltz' Trian Fund Management kjøpte seg inn i konglomeratet og fikk plass i styret.

Schumacher ble sett på som Peltz’ foretrukne kandidat, takket være hans erfaring med snuoperasjoner i Heinz. Siden han tok over i juli 2023, har Unilevers aksjekurs steget rundt 10 prosent.

Likevel bestemte Unilevers styre seg for å avsette Schumacher i et møte sent mandag, etter å ha konkludert med at den karismatiske Fernandez var bedre egnet til å gjennomføre snuoperasjonen i et raskere tempo, skriver WSJ.



– Selv om styret er fornøyd med Unilevers prestasjoner i 2024, er det er mye igjen for å levere klassens beste resultater. Etter å ha jobbet tett med Fernando de siste 14 månedene (siden han ble finansdirektør, red. anm.), er styret veldig trygg på hans evne til å lede et lederteam med høy ytelse og levere aksjonærverdien som selskapets potensial krever, sier Meakins.

– Vi er målløse

I en intern melding til ansatte uttrykte Schumacher skuffelse over å forlate Unilever tidligere enn forventet.

– Det har vært et privilegium å lede Unilever. Vi har gjort virkelige fremskritt og jeg er stolt over det vi har oppnådd på kort tid, sier den avtroppende sjefen.

En liten trøst er at han vil få utbetalt lønnen sin på 1.850.000 euro frem til og med mai. Fernandez vil motta 1,8 millioner euro i grunnlønn som ny konsernsjef.

Unilever-aksjen falt 2 prosent etter nyheten, og analytikere ble overrasket over avgjørelsen, skriver WSJ.

– Vi er målløse, skriver RBC Europe i en kundemelding, og legger til:

– Vi så absolutt ikke dette komme.