TryghedsGruppen (TG) har sammen med de andre investorene Sats Management Invest (SMI) og HFN Group solgt aksjer for rett 1 milliard kroner i treningskjeden Sats, fremkommer det i en børsmelding onsdag kveld.

TG har solgt over 25 millioner aksjer, mens SMI og HFN har solgt henholdsvis 4,1 og 3,4 millioner aksjer – totalt 16,34 prosent av utestående aksjer. Alt til kurs 30,50 kroner aksjen, som er en rabatt på nærmere 7 prosent fra kursen der Sats-aksjen stengte onsdag.

Selger alt

Som følge av salget går TG fra i underkant av 23 prosent til 10 prosent eierandel i Sats. Etter salget kan ikke TG selge aksjer før om 90 dager ettersom det nå inngår en lock up-avtale på resterende aksjer.

SMI vil etter salget ikke eie noen aksjer i Sats. Selskapet ble opprettet i forbindelse med et aksjekjøpsprogram i 2015, før børsnotering av Sats i 2019, og eies av både nåværende og tidligere ansatte, inkludert Cecilie Elde og Gaute Sandal, som begge er i konsernledelsen. Det påpekes i børsmeldingen at begge to har investert i et nylig lansert aksjespareprogram i Sats.

HFN har også solgt alle sine Sats-aksjer. HFN, som for tiden er under avvikling, eies hovedsakelig TG og oppkjøpsfondet Altor med henholdsvis med 49 og 39,5 prosent. Aksjene som nå er solgt, ble mottatt av HFN i forbindelse med SMIs avviklingsprosess og som oppgjør for et utestående lån til SMI.