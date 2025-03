Hvorfor slipper du ikke de unge inn, Jonas?

Staten nekter ofte å bruke nyutdannede IT-rådgivere. Derfor hviler ansvaret på det private næringslivet for å gi unge den erfaring og kompetanse de trenger. Her ligger en slående ironi: Statsministeren har selv bedt næringslivet om å slippe de unge inn.

Da er det er én ting du kan gjøre, Jonas Gahr Støre. Snu oppfordringen tilbake, instruér offentlige etater om å droppe kravet om tre til fem års erfaring for å jobbe som konsulent.

I sin nyttårstale i år inviterte statsministeren næringslivet til en dugnad for å få flere unge inn i arbeidslivet. Samtidig er det offentlige blant de verste til å holde dem ute. I anbudsprosesser kreves det ofte flere års erfaring, noe som effektivt hindrer nyutdannede fra å få oppdrag. Denne praksisen blir en barriere – den fratar unge muligheten til å opparbeide seg nettopp den erfaringen som kreves.

Ekskluderingen i offentlig sektor skaper en ond sirkel

Private selskaper verdsetter unge konsulenters nytenkning og digitale forståelse. De vet at kombinasjonen av erfaring og nye perspektiver gir bedre løsninger. Offentlig sektor burde forstå det samme, men setter i stedet systematiske krav i sine anbud som ekskluderer nyutdannede fra oppdragene. Dermed går de glipp av viktig kompetanse som kunne styrket innovasjon og utvikling i offentlig sektor.

Å starte karrieren som konsulent gir unge en unik mulighet til rask kompetanseheving. Konsulentselskapene har systematiske opplæringsprogrammer som gir nyutdannede en grundig innføring i metode og struktur. De får erfaring på tvers av bransjer og lærer hvordan både privat og offentlig sektor fungerer. Ingen steder gir en like bratt læringskurve som konsulentbransjen. Her får unge innsikt i komplekse problemstillinger og lærer å levere resultater under høyt tempo og krevende forhold. Dette gjør dem raskt til verdifulle ressurser – også for offentlig sektor, dersom de bare får sjansen.

Ekskluderingen i offentlig sektor skaper en ond sirkel. Når unge ikke får muligheten til å delta i oppdrag, blir det vanskeligere for dem å opparbeide seg den erfaringen som kreves. Samtidig mister offentlig sektor sjansen til å utvikle neste generasjons eksperter innen teknologi, forvaltning og samfunnsutvikling.

Dersom regjeringen mener alvor med ønsket om å få flere unge i arbeid, må det offentlige gå foran som et godt eksempel. Offentlige virksomheter må inkludere nyutdannede i sine anbud. Bare slik kan vi sikre at unge får en rettferdig sjanse i arbeidsmarkedet – og at samfunnet får utnyttet deres potensial.

Øyvind Husby

Adm. direktør i IKT-Norge