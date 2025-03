Sjefsbytte i RSM Norge

Krister Aanesen fratrer i dag som toppsjef for RSM Norge. Hans etterfølger blir Anders Nereng, som har lang fartstid i selskap. Siden mars 2022 har Nereng vært styreleder for selskapet. Dette fremgår av en pressemelding fra selskapet fredag ettermiddag.

Styret i RSM Norge og Aanesen ble enige tidligere denne uken om hans fratreden. Årsaken var ifølge pressemeldingen ulike syn på strategien for selskapet.

– Styret og jeg hadde ulikt syn på veien videre for selskapet. Da var det naturlig med et lederskifte, uttaler Aanesen. Han understreker at det ikke er noe dramatikk knyttet til avgangen.

Aanesen tiltrådte som toppsjef i RSM i 2023, og har tidligere vært leder for forbrukerfinans og betaling i Nordea, og administrerende direktør for Gjensidige Bank.

– Jobben utviklet seg annerledes enn jeg hadde grunnlag for å forutse da jeg tiltrådte. Spesielt har oppfølging overfor Finanstilsynet og arbeid med konkrete saker tatt mye tid, sier han.

Anders Nereng fortsetter som styreleder i revisjons- og rådgivningsselskapet frem til ordinært valg til våren.

– Styret vil takke Krister for å ha ledet RSM Norge i en krevende fase for selskapet. Vi vil spesielt trekke frem hans bidrag til viktige forbedringsprosesser for å sørge for at vi etterlever regulatoriske og lovmessige krav, og stadig øker kvaliteten på arbeidet vi leverer til kundene våre. Kvalitet og compliance vil ha høy prioritet hos oss også fremover, sier Nereng.