Den store etterspørselen etter utenlandske konsulenter i Saudi-Arabia har nådd et vendepunkt, og flere rådgivningsfirmaer merker en nedgang i kontraktstildelinger, skriver Bloomberg.

Ifølge nyhetsbyrået har det svekkede markedet ført til at flere konsulentselskaper, som Boston Consulting Group (BCG), har blitt tvunget til å flytte ansatte til andre regioner, som Doha i Qatar.

– De store konsulentfirmaene har dominert Midtøsten i mange år, men nå ser vi at tidevannet snur, sier Rana Maristani, administrerende direktør i R Consultancy Group, et britisk rådgivningsselskap som jobber med ekspansjon i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Satser lokalt

Saudi-Arabia har satset stort på bruk av konsulenter for å drive store økonomiske reformer under Vision 2030-strategien. Men nå, etter flere år med høye oljepriser, står Saudi-Arabia overfor et presset budsjett og økende offentlige underskudd, noe som har fått flere myndigheter til å revurdere utgiftene til eksterne konsulenter.

En av de store endringene er en økt preferanse for lokale rådgivere fremfor internasjonale aktører. Dette skyldes både kostnader og et ønske om bedre tilpasning til lokale forhold, hevder Maristani.

– Det er et spørsmål om kostnader. Bedrifter og offentlige etater stiller spørsmål ved hvorfor de skal betale millioner for råd som AI og interne team nå kan generere raskere og billigere, legger hun til.

PwC utestengt

I tillegg har PwC blitt midlertidig utestengt fra konsultasjonskontrakter med Saudi-Arabias offentlige investeringsfond. Konsulentselskapet, som fikk inn 2,5 milliarder dollar i inntekter fra Midtøsten i fjor, har ikke kommentert forbudet offentlig, men har skrevet i et internt notat at utestengelsen skyldes en «klienthåndteringssituasjon».

Selv om Saudi-Arabia neppe vil koble seg helt fra industrien, spår analytikere et skifte i typen selskaper kongeriket vil oppsøke. Analytikere mener at Saudi-Arabia nå vil fokusere mer på konsulenter som kan hjelpe til med å gjennomføre prosjekter, i stedet for de som bare lager planer og strategier.