Forbrukertilsynet varslet like før jul at Onepark, Apcoa og Aimo park kunne vente seg ukentlige bøter på 1,3 millioner, 950.000 kroner og 250.000 kroner dersom de ikke rettet seg etter varselet.

Nå er gebyrene vedtatt, og de ukentlige bøtene iverksettes om tre uker. Selskapene har frist til 9. april med å klage inn vedtaket.

Bøtene er blant annet basert på hvilken fortjeneste Forbrukertilsynet mener selskapene har ved å kreve de ulovlige fakturagebyrene.

– Vi har satt ukebøtene i vedtakene høyt nok til at det ikke skal lønne seg for selskapene å overtre forbudet, sier direktør Bente Øverli.

Bakgrunnen for bøtene er den nye finansavtaleloven som kom i januar 2023. Den slår fast at fakturagebyret ikke kan «overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad ved å utstede og sende regningen».

Selskapene har tidligere uttalt at de mener at deres praksis er innenfor regelverket.

Forbrukertilsynet peker også på at selskapene tilbyr «tjenester» eller et «produkt» knyttet til betaling av fakturaen, som for eksempel muligheten til å betale senere. Forbrukertilsynet mener dette i realiteten er et ekstra fakturagebyr for forbrukeren.