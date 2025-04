Etter et resultatfall og strammere rammebetingelser i 2023 snudde utviklingen for PR- og rådgivningsselskapet First House i fjor. Byråinntektene økte med 6,4 prosent til 136 millioner kroner i 2024, og resultat før skatt steg til 26,7 millioner kroner – opp 10,7 prosent fra året før, viser regnskapet som ble offentliggjort via Brønnøysundregistrene i helgen.

NY SJEF: Tidligere landbruks- og samferdselsminister for Fremskrittspartiet, Jon Georg Dale, har tatt over som daglig leder i First House. Foto: Iván Kverme

«Utviklingen er en følge av høy etterspørsel og god kapasitetsutnyttelse, der aktiviteten var spesielt høy i siste halvår,» skriver styret i årsberetningen.

De samlede driftsinntektene økte med 6 prosent til 147,3 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 26,3 millioner kroner, mot 23,6 millioner året før. Det gir en driftsmargin på 19,3 prosent – en oppgang fra 18,4 prosent i 2023.

Rundt 8 prosent av inntektene kom fra utenlandske kunder.

Les også PR-kongene tar 5.000 kroner per time Disse fire PR-kongene tar minst 5.000 kroner per time i honorar.

Økt utbytte

Byråinntekt pr. rådgiver økte til 3,7 millioner kroner, opp fra 3,5 millioner. Samtidig økte antall årsverk fra 41,2 til 44,1. Dette bidro til at de totale lønnskostnadene steg til 86,2 millioner kroner.

Netto årsresultat kom inn på 20,6 millioner kroner, opp fra 18,6 millioner.

Egenkapitalen økte til 10,3 millioner kroner, mens kontantbeholdningen steg til 22,2 millioner kroner.

Styret foreslår å sette av 18,8 millioner kroner til utbytte, mot 16,4 millioner de to forgående årene.

– Det var et veldig godt år for oss. Det som har hatt størst betydning for det, er at vi tilbyr stadig flere tjenester, fordi vi har blitt enda flere ansatte. Dermed når vi bredere ut i markedet, sier den ferske byråsjefen Jon Georg Dale til Finansavisen.

Dale tok nylig over som daglig leder for First House etter kronprinsesse Mette-Marits bror Per Høiby, som før dette hadde ledet selskapet gjennom mange år.

First House (Mill. kr) 2024 2023 Dritfsinntekter 147,3 138,9 Driftsresultat 26,3 23,6 Resultat før skatt 26,7 24,1 Årsresultat 20,6 18,6

Les også Dropper pengekrav mot Nobel-sjefen Utøya AS vil ikke forfølge kravet mot Jørgen W. Frydnes om tilbakebetaling for oversettelse av hans bok til engelsk

Usikkert 2025

I likhet med tidligere år er selskapet heleid av partnere og ansatte. I 2023 ble First House rammet av et svakere marked, samt ekstraordinære kostnader knyttet til kontorflytting og etablering av nye datterselskaper innen bærekraft og kunstig intelligens.

Utsiktene for 2025 beskrives imidlertid som mer usikre, med særlig vekt på geopolitiske forhold og økt risiko for handelskonflikter som kan påvirke norsk næringsliv.

– Usikkerheten preger markedet, spesielt finansmarkedet. Men vi hadde god fart inn i det nye året, og håper det skal fortsette, sier Dale