Tre ekstra arbeidsdager i første kvartal i år, sammenlignet med i fjor, som følge av sen påske, gjorde at konsulentene i Norconsult kunne jobbe tre dager ekstra i kvartalet. Det ga 122 millioner kroner i merinntekter, og justert for denne effekten økte inntektene i selskapet med 7 prosent.

Marginfall

Det resulterte også i en høy Ebitda-margin på 12,7 prosent, men sett bort fra påskeeffekten var marginen 8,5 prosent, ned fra 9,6 prosent året før.

Lavere faktureringsgrad og mer ferieavvikling tidlig på året er årsaken til dette, skriver selskapet i rapporten for første kvartal.

Den organiske veksten, justert for kalendereffekter, var på 5 prosent, og ordreboken er på 7,0 milliarder kroner, opp 600 millioner fra fjerde kvartal.

«Norconsult leverer moderat omsetningsvekst og lønnsomhet i første kvartal 2025. Vi har iverksatt og fortsetter å iverksette tiltak for å forbedre lønnsomheten og opprettholde effektiviteten. Vi er fornøyde med utviklingen i ordreboken, som endte på 7 milliarder kroner i første kvartal 2025, opp fra 6,4 milliarder ved årsskiftet,” skriver Norconsult-sjef Egil Hogna i kvartalsrapporten.

«Det forventes at det overordnede markedet forblir stabilt, men med fortsatt usikkerhet knyttet til den internasjonale politiske situasjonen,» skriver han videre.

Tegn til optimisme

«Det finnes tegn til optimisme i det private markedet for Bygg og Arkitektur, men det vil trolig ta tid før dette materialiserer seg i økt aktivitet. Etterspørselen innen infrastruktur forventes å forbli stabil fremover. Vi forventer fortsatt høy aktivitet innen energisektoren, mens utviklingen i øvrige industrimarkeder er mer blandet, ettersom geopolitiske forhold kan forsinke investeringsbeslutninger i visse markedsområder,»skriver Hogna.

Selskapet hadde et driftsresultat på 329 millioner kroner, opp fra 145 millioner året før, mens resultatet før skatt økte til 333 millioner, opp fra 139 millioner.

Norconsult hadde 6.583 ansatte ved utgangen av første kvartal, opp fra 6.300 for ett år siden.

Hold-anbefalinger

SEB-analytikerne Magnus Rasmussen og Dan Johansson skriver i en oppdatering etter tallslippet at Norconsult leverte på linje med forventningene i kvartalet, men at på årsbasis var utviklingen svakere. De har en hold-anbefaling på aksjen med et kursmål på 47 kroner. I tidlig aksjehandel har Norconsult falt 2,75 prosent til 46 kroner.

Også DNB Carnegie har en hold-anbefaling med kursmål 48 kroner.