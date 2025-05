Stockholmsbørsen er i ferd med å kapre en børsnotering som kan bli den største noensinne på børsen. Dette skjer på bekostning av børsene i Amsterdam og London.

Det er alarmselskapet Verisure som nærmer seg en børsnotering med en verdivurdering på over 200 milliarder svenske kroner. Det skriver Dagens Industri.

Eies av London-investor

Verisure tilbyr boligalarmer, og var tidligere kjent som Securitas Direct. Alarmselskapet ble skilt ut fra Securitas i 2006 og ble børsnotert på Stockholmsbørsen.

To år senere ble selskapet kjøpt ut av EQT, og i 2011 ble det solgt til dagens eiere, Hellman & Friedman. I 2015 kjøpte det London-baserte oppkjøpsfondet ut medeieren Bain Capital.

Transaksjonen ble verdsatt til 21 milliarder svenske kroner uten gjeld.

Margin på 24 prosent i fjor

I januar ble børsene i både London, Amsterdam, Stockholm og Zürich nevnt som aktuelle børser for Verisure.

– Det skyldes en kombinasjon av at røttene og en stor del av virksomheten finnes her. I tillegg kommer tidligere børsnotering på Stockholm-børsen, og et velfungerende kapitalmarked, uttaler en kilde til den svenske næringslivsavisen.

Verisure har litt over 5,6 millioner kunder, hvorav rundt 550 000 er i Sverige. Antallet ansatte i Sverige har nesten doblet seg det siste tiåret til omtrent 1.300. Totalt har konsernet nærmere 29.000 ansatte.

Ifølge selskapets siste kvartalsrapport, publisert tirsdag, har omsetningen økt med 11 prosent i løpet av siste kvartal til 0,9 milliarder euro.

Driftsresultatet var 230 millioner euro, som gir en driftsmargin på 25,1 prosent – opp fra 24,4 prosent samme periode i fjor. For hele 2024 var marginen rekordhøye 24 prosent, opp fra 22,5 prosent i 2023.

Forretningsmodellen er abonnementbasert, med 90 prosent av inntektene som tilbakevendende. Den gjennomsnittlige årlige vekstraten de siste fem årene er 12 prosent, og selskapet oppgir å ta markedsandeler i et voksende marked.

– Vi trenger flere slike selskaper på Stockholm-børsen, sier Robert Oldstrand, aksjestrateg i Swedbank til Dagens Industri.