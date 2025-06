Totalt gikk 326 bedrifter konkurs i mai, noe som er en nedgang på 2 prosent fra samme måned i fjor. Like fullt innebærer det at 1.183 ansatte risikerer å miste jobben.

Serveringsbransjen er hardest rammet, og maimåneden er den dårligste siden pandemiåret 2020. De 40 konkursene er 60 prosent over snittet for mai de siste fire årene, som ligger på 25 konkurser, ifølge inkassoselskapet.

– Det er tøffe tider for mange. Selv om konkursomfanget i mai viser en liten nedgang på totalen, er det store bransjeforskjeller. Spesielt serveringsbransjen er utsatt, og rammes av endrede forbruksmønstre og et krevende kostnadsbilde, sier daglig leder Siri Jensen i Fair Collection.

NHO frykter at utviklingen vil fortsette inn i sommeren og utover høsten.

– Mange serveringsbedrifter opererer med svært lave marginer og har blitt hardt rammet av økte matvarepriser og et marked der folk bruker mindre penger. For mange restaurant- og serveringseiere går ikke regnestykket opp, sier Tobias Strandskog-Christensen, som er politisk rådgiver og bransjesjef for servering i NHO Reiseliv.