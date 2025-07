DoorDash-toppen Joshua Anthony Pickles omkom i helgen da båten hans kantret på Lake Tahoe, skriver Bloomberg.

STØRST: DoorDash er det største matleveringsselskapet i USA, med en markedsandel på 56 prosent. Foto: Bloomberg

Pickles, som bare var 37 år, døde lørdag da en uvanlig kraftig sommervind feide over innsjøen, og forårsaket plutselige bølger som veltet båten han var ombord på.

Ifølge Linkedin-profilen til Pickles, som nå er tatt ned, var han global leder for strategisk innkjøp og anskaffelser i DoorDash.

Syv andre venner og familiemedlemmer av Pickles omkom også. Alle var samlet for å feire en bursdag.

Lake Tahoe er et populært turistmål som ligger på grensen mellom delstatene California og Nevada. Millioner besøker området hvert år for å gå på tur og drive med vannsport omgitt av Sierra Nevada-fjellene. Regionen er også et populært sted for ferieboliger blant milliardærer og teknologigründere fra San Francisco Bay Area.

Kone og barn på land

Pickles eide den 27 fot lange Chris-Craft-motorbåten sammen med sin kone, Jordan Sugar-Carlsgaard, som er assistent for adm. direktør i Airbnb. Sugar-Carlsgaard ble imidlertid værende på land sammen med parets sju måneder gamle barn, ifølge Bloomberg.

«Ingen ord kan beskrive smerten og sorgen vi føler over at deres liv gikk tapt,» heter det i en uttalelse fra Sugar-Carlsgaard.

«Josh elsket teamet sitt og var en inspirasjon for alle som hadde gleden av å kjenne ham,» sier DoorDash’ finansdirektør Ravi Inukonda i en uttalelse.

«Våre tanker og all vår kjærlighet går til hans kone, datter, familie og alle som sto ham nær. Vi jobber med å støtte dem gjennom denne utrolig vanskelige tiden.»